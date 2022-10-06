Нацпроект «Производительность труда» стартовал на ООО «Нортек»

Стартовое совещание в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда» состоялось 4 октября на ООО «Нортек». В мероприятии приняли участие представители компании, включая технического директора Александра Баяндина, специалистов Минэкономразвития и Регионального центра компетенций в сфере производительности труда.

Напомним, что «Нортек» относится к химической промышленности, производит шины, которые соответствуют международным экологическим стандартам. Для большинства потребителей завод «Нортек» известен как Алтайский Шинный Комбинат.

К настоящему времени предприятие завершило «этап подготовки», который включал диагностику производственной деятельности компании, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы, а также стажировку на модельном предприятии ООО «АЗПИ» и обучение по проектному управлению и базовым инструментам бережливого производства.

В рамках обучения сотрудники компании получали знания и приобретали умения по поиску и устранению потерь, по применению инструментов, помогающих эти проблемы выявлять и устранять, а также планировать и внедрять данные улучшения в рамках реализации проекта.

Пилотным потоком для оптимизации в рамках реализации национального проекта на ООО «Нортек» выбран процесс производства радиальных грузовых и диагональных сельхозшин на 20 дюймов. Эта часть производства очень важна для предприятия, поскольку данная линейка продукции в ассортименте компании пользуется стабильным спросом и занимает существенную долю в объёме выпуска.

На стартовом совещании эксперты Регионального центра компетенций представили региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», обозначили порядок и особенности внедрения участниками рабочей группы инструментов бережливого производства в рамках нацпроекта, а также презентовали результаты реализации нацпроекта на других предприятиях Алтайского края.

Заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного развития и кластерной политики Сергей Кореннов в ходе встречи рассказал о важности нацпроекта для экономики региона и страны в целом, а также остановился на текущей реализации проекта.

Технический директор ООО «Нортек» Александр Баяндин, в свою очередь, акцентировал внимание на значении нацпроекта для предприятия и отметил, что ждет вовлеченности в проектную деятельность каждого сотрудника.

Руководитель рабочей группы предприятия по направлению «Оптимизации потоков» Ольга Гервальд рассказала о причинах выбора пилотного потока и представила команду проекта.

Напомним, реализация мероприятий нацпроекта в рамках адресной поддержки проходит на предприятии в течение трех лет по четырем этапам. На первой «подготовительной» стадии происходит выбор пилотного потока для оптимизации производственного процесса, формирование и обучение рабочей группы от предприятия.

Длительность второго этапа «Диагностика и планирование» составляет три месяца. За это время эксперты нацпроекта совместно с рабочей группой предприятия проводят углубленный анализ пилотного потока, а также составляют план мероприятий по его улучшению.

Третий этап «Внедрение улучшений» длится еще три месяца. На этой стадии реализуется утвержденный план мероприятий, а также создается проектный офис, функции которого — открытие потоков для охвата всего предприятия.

На четвертом этапе — «Тиражирование» — рабочая группа компании, получив от экспертов необходимые знания и навыки, начинает самостоятельно проводить улучшения по всем потокам в течение последующих двух с половиной лет. При необходимости они могут обратиться за консультациями к экспертам нацпроекта.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» имеет целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.