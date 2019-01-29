«Наверное, здесь текут отходы»: на Черемновском сахарном заводе по-прежнему не согласны с претензиями экологов

«Черемновский сахарный завод» не согласен с мнениями экологов и общественников, считающих, что предприятие серьезно загрязняет окружающие водоемы. Об этом на прошлой неделе в ходе пресс-тура рассказал директор ЧСЗ Александр Фадеев. По его словам, вода из озера используется только в охлаждении.

Александр Фадеев,

директор «Черемновского сахарного завода»:

Какая получилась ситуация. Кто-то что-то увидел и сразу сказал: «Наверное, здесь текут отходы». Но хочу объяснить ситуацию. У нас есть оборотная вода, которая используется на охлаждение при вакуумной варке. Забор воды происходит из озера Анисимово. Эта вода кроме как на охлаждении нигде больше не используется. Затем в теплом виде она возвращается обратно в источник.

По словам Фадеева, вода в озеро уходит очищенной, так как протекает через кассеты, в которых оседает илистая взвесь.

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Почему начались проверки?

Разговоры о неприятном запахе в окрестностях завода возникали еще в 2016 году. Руководивший в то время «Черемновским сахарным заводом» Анатолий Стовба заявлял, что неприятный запах в окрестностях Черемного исходит не от складируемого жома, а от фекалий, которые канализационными стоками доставляются на поля фильтрации местного перерабатывающего предприятия.

На заводе пояснили, что у населенного пункта нет своих фильтрационных полей. По договору с заводом «продукция жизнедеятельности» села стекается по канализации к фильтрационному полю завода.

Осенью 2018 года местные жители пожаловались общественникам на регулярное подтопление, сильный неприятный запах со стороны завода и сладкую рыбу в озере. После первых заявлений общественников в ситуации разбиралась администрация Павловского района.

В октябре местные власти сообщили, что контролирующие органы не нашли нарушений.

В ноябре озеро Анисимово проверял «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», который установил, что в технологических сбросах завода и в воде озера есть превышение загрязняющих веществ.