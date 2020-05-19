Назад, в будущее: депутаты обосновали необходимость вернуть прежний пенсионный возраст

По мнению депутата, возвращение прежнего пенсионного возраста станет действенной мерой поддержки людей в период кризиса.
«Это традиционная мера поддержки в кризис — позволить людям предпенсионного возраста досрочный выход на заслуженный отдых», — приводит слова Дмитриевой «Царьград».
Работодатели не станут держать сотрудников, которые в силу возраста должны находиться на самоизоляции, уверена депутат. Их отправляют в неоплачиваемые отпуска, увеличивают им пособия по безработице.
«Не лучше ли дать возможность людям решить частично эти проблемы, получать пожилым людям пенсию? Даже с точки зрения администрирования это будет гораздо проще, чем схема кредитования предприятий», — утверждает Дмитриева.
Она также обратила внимание, что после кризиса люди предпенсионного возраста вряд ли смогут вернуться на работу, пишет News.ru. А пенсия в данных условиях станет прямой поддержкой людей в период кризиса.
О здоровье
Пожилые жители страны в последние годы стали чаще болеть пневмонией. Так, среди мужчин в возрасте более 60 лет и женщин старше 55 в 2018 году было зафиксировано 520,3 случая заболевания на 100 тыс. соответствующего населения. При этом в 2014-м показатель составил 439,9, а в 2017 году — 497,7.
Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, по которому женщины смогут получать негосударственную пенсию с 55 лет, а мужчины — с 60 лет.