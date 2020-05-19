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Экономика

Назад, в будущее: депутаты обосновали необходимость вернуть прежний пенсионный возраст

Возвращение прежнего пенсионного возраста позволит разгрузить службу занятости и сократить расходы на выплаты по безработице. Так считает депутат заксобрания Петербурга Оксана Дмитриева, которая со своим коллегой Сергеем Трохманенко внесла данную инициативу на рассмотрение местного парламента.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

По мнению депутата, возвращение прежнего пенсионного возраста станет действенной мерой поддержки людей в период кризиса.

«Это традиционная мера поддержки в кризис — позволить людям предпенсионного возраста досрочный выход на заслуженный отдых», — приводит слова Дмитриевой «Царьград».

Работодатели не станут держать сотрудников, которые в силу возраста должны находиться на самоизоляции, уверена депутат. Их отправляют в неоплачиваемые отпуска, увеличивают им пособия по безработице.

«Не лучше ли дать возможность людям решить частично эти проблемы, получать пожилым людям пенсию? Даже с точки зрения администрирования это будет гораздо проще, чем схема кредитования предприятий», — утверждает Дмитриева.

Она также обратила внимание, что после кризиса люди предпенсионного возраста вряд ли смогут вернуться на работу, пишет News.ru. А пенсия в данных условиях станет прямой поддержкой людей в период кризиса.

О здоровье

Пожилые жители страны в последние годы стали чаще болеть пневмонией. Так, среди мужчин в возрасте более 60 лет и женщин старше 55 в 2018 году было зафиксировано 520,3 случая заболевания на 100 тыс. соответствующего населения. При этом в 2014-м показатель составил 439,9, а в 2017 году — 497,7.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, по которому женщины смогут получать негосударственную пенсию с 55 лет, а мужчины — с 60 лет.

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