Назначен новый управляющий барнаульским отделением Банка России

Андрей Иванов родился в 1963 году в Барнауле.
В 1985 году окончил Новосибирский электротехнический институт.
В 1993 году — Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Экономика и управление производством» (Москва).
В 2011 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (Москва) по программе MBA «Банки», специализация: банковский менеджмент.
Получил квалификацию «Мастер делового администрирования».
Стаж работы в Банке России — 28 лет, 26 из них работал на разных должностях в барнаульском отделении.
До назначения на должность управляющего Андрей Иванов прошел путь от экономиста второй категории отдела по организации работы с коммерческими банками до заместителя управляющего.
Татьяна Винокурова, возглавлявшая отделение Барнаул с 2015 года, ушла на заслуженный отдых.