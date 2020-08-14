Назван простой способ «поднять с колен» зарплаты во всей Российской Федерации

Председатель общественного движения «Труд» Сергей Песков рассказал в интервью « Аргументам и Фактам », как увеличить зарплаты россиян.

Песков отметил, что сегодня в России низкие доходы, при этом в лучшем случае официально проходит зарплата размером с МРОТ.

По его мнению, чтобы работодатели перестали экономить на зарплатах, следует ввести минимальный размер оплаты труда за час.

«Надо защитить права людей <…>одной из главных мер может стать введение минимальной почасовой оплаты труда», — сказал эксперт.

Уборка снега. Рабочие. Анна Зайкова , altapress.ru

В первую очередь это касается заемного труда, который со временем лишь усилится. Попытка запретить такой труд провалилась, подчеркнул Песков, а значит, надо работать над трудовым законодательством.

Председатель «Труда» считает, что один час даже самой низкооплачиваемой работы должен стоить не менее 200−250 рублей.

«Это приведет к тому, что как минимум у 18 млн человек, которые сейчас заняты в сфере заемного труда, повысится доход», — пояснил эксперт.

Ранее стало известно, как снизилась зарплата в Алтайском крае в первый месяц самоизоляции.