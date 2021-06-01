Назван средний размер пенсии в России в 2021 году

Средний размер страховой пенсии по старости в России на 1 января 2021 года составил 16 789 рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Счетную палату.

На 1 января 2021 года индексация пенсионных выплат составила 6,3%.

«В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера повысился на 1 032,25 рубля и составил на 1 января 2021 года 17 535,98 рубля. В целом средний размер страховой пенсии по старости на 1 января 2021 года составил 16 789,48 рубля», — рассказали в Счетной палате.

Пенсии выросли на 911,58 руб. — на 5,7% по сравнению с показателями начала 2020 года.

Число пенсионеров-получателей федеральной соцдоплаты за год сократилось на 0,7% - 2,905 млн человек.

Ранее сообщали, что с 1 апреля у 78,3 тыс. пенсионеров Алтайского края повысились пенсии — от 159 до 467 рублей.