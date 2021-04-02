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Жизнь

От 159 до 467 рублей: в ПФР рассказали о повышении пенсий в Алтайском крае

С 1 апреля у 78,3 тыс. пенсионеров Алтайского края повысились пенсии. В краевом отделении Пенсионного фонда рассказали, кому и на сколько увеличили размер выплат.

Пенсионеры.
Пенсионеры.
Анна Зайкова, altapress.ru

Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению с апреля увеличились на 3,4% - с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

«В зависимости от вида пенсии прибавка составила в среднем от 159 до 467 рублей в месяц. Средний размер пенсии по государственному пенсионному обеспечению после индексации составляет 10 322 рубля. Социальная пенсия детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы выросла в среднем до 16 тыс. рублей», — уточнила начальник отдела организации назначения и перерасчета пенсий алтайского отделения ПФР Валентина Натарова.

Выплаты участникам Великой Отечественной войны, которые получают одновременно страховую пенсию и пенсию по государственному обеспечению, увеличились в среднем до 43 тыс. рублей.

Пенсия инвалидов по военной травме, также получающих две пенсии, выросла до 31 тыс. рублей.

Проиндексированные выплаты пенсионеры начнут получать уже с 3 апреля в соответствии с обычным графиком доставки.

Ранее депутат Госдумы назвал фактор, от которого зависят пенсии всех россиян.

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