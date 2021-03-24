Депутат назвал фактор, от которого зависят пенсии всех россиян

Шеин подчеркнул, что для покрытия дефицита ПФР нужно ликвидировать «серый» и «черный» рынки труда.

Ранее в РАНХиГС заявили о снижении соотношения пенсий и зарплат. Чтобы избежать этого, предложили повысить страховые взносы в ПФР до 25% к 2030 году с последующим снижением с 2044 года.

По мнению Шеина, это не поможет решить проблему, поскольку почти половина работников в стране — около 33 млн человек — заняты в «тени».

Он отметил, что на «сером» рынке людям хотя бы официально платят минимальную зарплату, а на «черном» — все находятся в полной зависимости от работодателя.

«За счет черного объема занятости Пенсионный фонд ежегодно недополучает 2,5 трлн рублей. Вопрос: зачем повышать страховые взносы тем, кто работает по трудовым договорам, когда надо помочь „теневым“ работникам, чтобы они обрели права? А идея повышения страховых взносов не пройдет в Госдуме, она неэффективна», — заверил Шеин.

Пенсионер. Коронавирус. ССО.

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой также уверен, что рост налогов не приведет к чему-то хорошему.

Эксперт напомнил, что за время пандемии ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 2 года, а возраст дожития до пенсии — на 10%.

«Если пандемию не остановить, дефицит ПФР в значительной степени, к сожалению, будет покрываться естественным путем: сокращением возраста дожития и повышением смертности старшего поколения», — пришел к выводу Косой.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко «объявил войну» серым зарплатам, похищающим у государства будущих пенсионеров.