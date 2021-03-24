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Экономика
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Депутат назвал фактор, от которого зависят пенсии всех россиян

Депутат Госдумы Олег Шеин рассказал URA.RU, что необходимо сделать для покрытия дефицита Пенсионного фонда России (ПФР).

Бедность. Пенсии.
Бедность. Пенсии.
Pixabay.com

Шеин подчеркнул, что для покрытия дефицита ПФР нужно ликвидировать «серый» и «черный» рынки труда.

Ранее в РАНХиГС заявили о снижении соотношения пенсий и зарплат. Чтобы избежать этого, предложили повысить страховые взносы в ПФР до 25% к 2030 году с последующим снижением с 2044 года.

По мнению Шеина, это не поможет решить проблему, поскольку почти половина работников в стране — около 33 млн человек — заняты в «тени».

Он отметил, что на «сером» рынке людям хотя бы официально платят минимальную зарплату, а на «черном» — все находятся в полной зависимости от работодателя.

«За счет черного объема занятости Пенсионный фонд ежегодно недополучает 2,5 трлн рублей. Вопрос: зачем повышать страховые взносы тем, кто работает по трудовым договорам, когда надо помочь „теневым“ работникам, чтобы они обрели права? А идея повышения страховых взносов не пройдет в Госдуме, она неэффективна», — заверил Шеин.

Пенсионер. Коронавирус.
Пенсионер. Коронавирус.
ССО.

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой также уверен, что рост налогов не приведет к чему-то хорошему.

Эксперт напомнил, что за время пандемии ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 2 года, а возраст дожития до пенсии — на 10%.

«Если пандемию не остановить, дефицит ПФР в значительной степени, к сожалению, будет покрываться естественным путем: сокращением возраста дожития и повышением смертности старшего поколения», — пришел к выводу Косой.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко «объявил войну» серым зарплатам, похищающим у государства будущих пенсионеров.

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