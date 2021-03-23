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23 марта
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Жизнь
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Соцдоплату к пенсии с 2022 года начнут устанавливать по новым правилам

С 1 января 2022 года социальную доплату к пенсии начнут устанавливать в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии, пишет «Российская газета».

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

Соцдоплату начнут устанавливать проактивно благодаря новому порядку обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов.

«Предоставление заявления, а также других документов для получения соцдоплаты к пенсии больше не потребуется», — подчеркнул замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Для установления федеральной соцдоплаты уполномоченный орган исполнительной власти региона будет обязан направлять в территориальный орган ПФР информацию о произведенных изменениях, индексациях, увеличениях размеров денежных выплат.

Информацию власти должны предоставить не позднее 5 рабочих дней со дня, с которого произошли соответствующие изменения.

«Для установления региональной соцдоплаты территориальные органы ПФР будут предоставлять уполномоченным органам регионов информацию о факте установления гражданину пенсии, размер которой ниже величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, а также о произведенных изменениях, индексациях, увеличениях размеров выплат, гражданам в срок, который также не должен превышать 5 дней со дня, с которого произошли соответствующие изменения», — отмечает издание.

Напомним, доплату делают гражданам, у которых пенсии не дотягивают до прожиточного минимума пенсионера в регионе.

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