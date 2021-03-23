Соцдоплату к пенсии с 2022 года начнут устанавливать по новым правилам

С 1 января 2022 года социальную доплату к пенсии начнут устанавливать в беззаявительном порядке со дня назначения пенсии, пишет « Российская газета ».

Соцдоплату начнут устанавливать проактивно благодаря новому порядку обмена информацией между территориальными органами ПФР и уполномоченными органами регионов.

«Предоставление заявления, а также других документов для получения соцдоплаты к пенсии больше не потребуется», — подчеркнул замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Для установления федеральной соцдоплаты уполномоченный орган исполнительной власти региона будет обязан направлять в территориальный орган ПФР информацию о произведенных изменениях, индексациях, увеличениях размеров денежных выплат.

Информацию власти должны предоставить не позднее 5 рабочих дней со дня, с которого произошли соответствующие изменения.

«Для установления региональной соцдоплаты территориальные органы ПФР будут предоставлять уполномоченным органам регионов информацию о факте установления гражданину пенсии, размер которой ниже величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, а также о произведенных изменениях, индексациях, увеличениях размеров выплат, гражданам в срок, который также не должен превышать 5 дней со дня, с которого произошли соответствующие изменения», — отмечает издание.

Напомним, доплату делают гражданам, у которых пенсии не дотягивают до прожиточного минимума пенсионера в регионе.