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Экономика

ПФР «простил» матери Собчак 730 тысяч рублей пенсии при работе в Совфеде

Сенатору Людмиле Нарусовой переплатили пенсию почти на 730 тысяч рублей.

Владимир Путин, Ксения Собчак, Людмила Нарусова, 2003-й.
Владимир Путин, Ксения Собчак, Людмила Нарусова, 2003-й.
kremlin.ru

Пенсионный фонд подавал иск к сенатору и просил вернуть незаконно полученные средства, сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Но сейчас выяснилось, что ПФР по каким-то причинам передумал судиться с матерью Ксении Собчак.

Как уточняется, с 2012 по 2016 год политик получала надбавку к своей пенсии как бывший сенатор. Но потом вернулась на работу в Совет Федерации от правительства Тувы. При этом в Пенсионный фонд о трудоустройстве она не сообщила и продолжила получать деньги как пенсионерка, пишет «Росбалт».

Нарусова пояснила «Фонтанке», что прекращение производства по гражданскому иску связано с отсутствием у московского ПФР финансовых претензий к сенатору, добавив, что «все заплатила» и что «Пенсионный фонд и бедных пенсионеров остальных я не ограбила».

Ранее сообщалось, что крабовую компанию Собчак включили в число системообразующих по просьбе мамы-сенатора.

Нарусова попросила министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева ходатайствовать о включении 18 сахалинских рыбодобывающих перед комиссией правительства по повышению устойчивости развития российской экономики, отмечает издание.

Ксения Собчак заявила — она якобы не знала о письме матери и обратила внимание, что ее компания — не единственная, включенная в список.

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