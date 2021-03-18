ПФР «простил» матери Собчак 730 тысяч рублей пенсии при работе в Совфеде

Пенсионный фонд подавал иск к сенатору и просил вернуть незаконно полученные средства, сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Но сейчас выяснилось, что ПФР по каким-то причинам передумал судиться с матерью Ксении Собчак.
Как уточняется, с 2012 по 2016 год политик получала надбавку к своей пенсии как бывший сенатор. Но потом вернулась на работу в Совет Федерации от правительства Тувы. При этом в Пенсионный фонд о трудоустройстве она не сообщила и продолжила получать деньги как пенсионерка, пишет «Росбалт».
Нарусова пояснила «Фонтанке», что прекращение производства по гражданскому иску связано с отсутствием у московского ПФР финансовых претензий к сенатору, добавив, что «все заплатила» и что «Пенсионный фонд и бедных пенсионеров остальных я не ограбила».
Ранее сообщалось, что крабовую компанию Собчак включили в число системообразующих по просьбе мамы-сенатора.
Нарусова попросила министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева ходатайствовать о включении 18 сахалинских рыбодобывающих перед комиссией правительства по повышению устойчивости развития российской экономики, отмечает издание.
Ксения Собчак заявила — она якобы не знала о письме матери и обратила внимание, что ее компания — не единственная, включенная в список.