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Экономика

Депутат Госдумы призвал не только вернуть индексацию пенсий, но и отдать недоданное

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, говоря про индексацию пенсий, призвал оценивать законодателей не по их словам, а по делам.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

Напомним, 1 февраля 2021 года правительство сообщило, что по поручению президента России Владимира Путина подготовило предложения по возврату индексации.

После этого председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала, что правительство ищет источники финансирования индексации пенсий

Депутат Госдумы Миронов отметил, что прорабатывать варианты индексации пенсий работающим пенсионером начали после его обращения к Путину.

«Вернемся в ноябрь 2015 года. Госдума VI созыва рассматривает законопроект об отмене индексации пенсий работающим. „Единая Россия“ — за, КПРФ — против, СР — против. Жириновский и его орлы… не голосовали. При этом не голосовали во всех трех чтениях <…> ЛДПР не была против отмены индексации! Ну, а уж теперь-то, перед выборами 2021 года, они встали на путь исправления и яростно хотят вернуть индексацию пенсий работающим. Суди не по словам, а по делам», — написал Миронов.

Сергей Миронов.
Сергей Миронов.
kremlin.ru

Как отмечает Om1.ru, депутат также скептически отреагировал на планы ЛДПР внести в Госдуму законопроект о снятии ограничений на перерасчет пенсий для работающих россиян.

«Звучит здорово, но давайте посчитаем, во что конкретно выльется реализация инициативы жириновцев для работающих пенсионеров. И тогда выяснится, что в лучшем случае они получат прибавку в 178 рублей. Несерьезно. Вариант „СР“ более востребован людьми, потому что мы предлагаем не только восстановить индексацию работающим пенсионерам, но и вернуть то, что не додали, начиная с 2015 года. Получается, обманули народ», — отметил депутат.

Ранее стало известно, сколько добавят работающим алтайским пенсионерам, если им вернут индексацию.

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