В России решают вопрос об индексации пенсий. Стало известно, как долго ждать

Матвиенко подчеркнула, что против индексации нет возражений «ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков».

По ее словам, главная задача — найти средства для бесперебойной ежегодной индексации.

«Если говорит о сроках, полагаю, это может произойти в новом бюджетном цикле», — разъяснила Матвиенко.

1 февраля 2021 года правительство сообщило, что по поручению президента России Владимира Путина подготовило предложения по возврату индексации.

Ранее стало известно, сколько добавят работающим алтайским пенсионерам, если им вернут индексацию.