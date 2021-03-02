Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
2 марта -5°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

В России решают вопрос об индексации пенсий. Стало известно, как долго ждать

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко рассказала РИА «Новости», что правительство ищет источники финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

Матвиенко подчеркнула, что против индексации нет возражений «ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков».

По ее словам, главная задача — найти средства для бесперебойной ежегодной индексации.

«Если говорит о сроках, полагаю, это может произойти в новом бюджетном цикле», — разъяснила Матвиенко.

1 февраля 2021 года правительство сообщило, что по поручению президента России Владимира Путина подготовило предложения по возврату индексации.

Ранее стало известно, сколько добавят работающим алтайским пенсионерам, если им вернут индексацию.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость