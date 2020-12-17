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Экономика

Путин назвал условие для возврата индексации пенсий работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин назвал условие, при выполнении которого в стране вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Пресс-конференция Владимира Путина.
Пресс-конференция Владимира Путина.
Пресс-служба Кремля.

Об этом он высказался, отвечая на вопрос журналистки из Пензы.

«Условие простое — бюджетная обеспеченность», — сказал Путин.

При этом президент напомнил, что, например, в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили.

«Индексация крайне важна. Здесь есть определенные тонкие моменты», — добавил Путин.

Он также напомнил, что в следующем году индексация пенсий составит 6,3%, что выше прогнозируемой инфляции.

Продолжая тему об индексации выплат работающим пенсионерам, глава государства подчеркнул: «Конечно, мы об этом думаем. И пенсионеры этого заслужили».

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