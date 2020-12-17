Путин назвал условие для возврата индексации пенсий работающим пенсионерам

Об этом он высказался, отвечая на вопрос журналистки из Пензы.
«Условие простое — бюджетная обеспеченность», — сказал Путин.
При этом президент напомнил, что, например, в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсию вообще не платили.
«Индексация крайне важна. Здесь есть определенные тонкие моменты», — добавил Путин.
Он также напомнил, что в следующем году индексация пенсий составит 6,3%, что выше прогнозируемой инфляции.
Продолжая тему об индексации выплат работающим пенсионерам, глава государства подчеркнул: «Конечно, мы об этом думаем. И пенсионеры этого заслужили».