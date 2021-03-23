В Кузбассе средняя зарплата резко упала до 44 тысяч. А на Алтае выросла до 30 тысяч

Средняя зарплата в Кемеровской области резко потеряла более десяти тысяч рублей и составила 44 тысячи, сообщает « Сибдепо » со ссылкой на Кемеровостат.

По данным органов статистики, средняя зарплата жителей Кузбасса по итогам января 2021 года составила 44 437 рублей.

«В декабре 2020 года кузбассовцы в среднем зарабатывали 55 841 рубль», — отмечает издание.

В итоге падение официального среднего ежемесячного дохода составило почти 11,5 тыс. рублей.

Кстати, накануне Алтайкрайстат сообщил, что средняя зарплата за 2020 год в Алтайском крае выросла на 7,2% - до 29 983 рублей.

При этом Алтайский край сохранил позицию самого низкозарплатного региона в Сибири.

«В среднем по Сибири средняя заработная плата в 2020 году составила 43 897 рублей. В Кузбассе — 43,4 тыс., в Республике Алтай — 36,1 тыс., замыкает список Алтайский край со средней зарплатой в 29,9 тыс.», — выяснили аналитики.

В рейтинг социального благополучия регионов Алтайский край и вовсе не попал — эксперты высчитали отношение ежемесячной средней зарплаты к стоимости потребительской корзины.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко «объявил войну» серым зарплатам, похищающим у государства будущих пенсионеров.