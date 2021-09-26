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Экономика

Названы бюджетники, которым с 1 октября зарплату поднимут «ниже инфляции»

С 1 октября некоторым категориям сотрудников бюджетных организаций проиндексируют зарплату, сообщает «МК».

Зарплата. Доходы. Финансы.
Зарплата. Доходы. Финансы.
altapress.ru

Повышение коснется сотрудников, работающих, например, в спасательных центрах МЧС и учреждениях социальной сферы.

Также зарплаты вырастут в гидрометеорологических службах, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и ряда других.

«В среднем рост зарплаты составит около 4%, данный показатель может меняться в зависимости от региона и профессии», — отмечает издание.

Регионы могут самостоятельно определять размер надбавки, при этом величина не может быть ниже установленного на федеральном уровне.

Также проиндексируют доплаты, начисляемые в процентном соотношении от оклада.

Индексация не затронет бюджетные сферы, упоминаемые в майских указах президента (педагоги, медики и другие) — им оклады индексируют с 1 января.

Ранее Минэкономразвития сообщило о росте инфляции выше прогнозов — к 20 сентября она ускорилась до 6,96%.

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