Названы бюджетники, которым с 1 октября зарплату поднимут «ниже инфляции»

Повышение коснется сотрудников, работающих, например, в спасательных центрах МЧС и учреждениях социальной сферы.

Также зарплаты вырастут в гидрометеорологических службах, центрах гигиены Роспотребнадзора, центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центрах для инвалидов и ряда других.

«В среднем рост зарплаты составит около 4%, данный показатель может меняться в зависимости от региона и профессии», — отмечает издание.

Регионы могут самостоятельно определять размер надбавки, при этом величина не может быть ниже установленного на федеральном уровне.

Также проиндексируют доплаты, начисляемые в процентном соотношении от оклада.

Индексация не затронет бюджетные сферы, упоминаемые в майских указах президента (педагоги, медики и другие) — им оклады индексируют с 1 января.

Ранее Минэкономразвития сообщило о росте инфляции выше прогнозов — к 20 сентября она ускорилась до 6,96%.