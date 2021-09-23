О росте инфляции выше прогнозов сообщило Минэкономразвития

По итогам текущего года потребительская инфляция, по оценкам ЦБ, должна быть в диапазоне 3,8−4,2%.

К 20 сентября она ускорилась до 6,96%, сообщило министерство. В предыдущем обзоре «О текущей ценовой ситуации» фигурировала цифра в 6,84% годовых, сообщает ТАСС.

Правительство прогнозировало — инфляция может вырасти до 6%. По последнему прогнозу Центробанка, до 6,2%. В октябре регулятор обновит свой макропрогноз.

Рост цен российских производителей промышленных товаров связан с так называемым импортом инфляции, считают аналитики Минпромторга. Это резкое удорожание аналогичной продукции на мировых рынках в условиях, когда цены на значительном числе внутренних товарных сырьевых рынков привязаны так или иначе к мировым ценам, пишет bfm.ru.

«В свою очередь рост мировых цен на сырьевые товары, наблюдающийся с конца прошлого года, связан с быстрым, недооцененным производителями ростом спроса, дополнительно простимулированным антикризисными мерами в различных странах», — говорится в комментарии.

Министерство отмечает — дополнительным фактором стало масштабное монетарное стимулирование ключевых мировых экономик в ответ на «ковидный кризис», а также разбалансированность отдельных рынков из-за разнообразных специфических факторов.

Ранее эксперт спрогнозировал новый инфляционный шок в России после выборов.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2021 год составляет 4,3% (оценка была пересмотрена с 3,7%), у Центробанка — 4,7−5,2% (против прежнего диапазона в 3,7−4,2%), пишсал «Росбалт».

Между тем инфляция в Алтайском крае обгоняет общероссийские темпы. Показатель инфляции в Алтайском крае ускорился за июль на 0,06% и достиг 7,74%. По информации регионального отделения Банка России, в этом отношении данная цифра выше и общероссийской (6,46%), и общесибирской (6,88%).

На днях глава Центробанка Эльвира Нибиуллина заявила, что инфляция в сентябре вырастет до 7%. По словам Набиуллиной, регулятор ждет возвращения инфляции к 4% через год — во втором полугодии 2022 года.