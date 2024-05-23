23 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Названы способы увеличить пенсионные накопления

Чтобы увеличить накоплений к моменту выхода на пенсию россиянам стоит использовать два финансовых инструмента. Об этом пишут «Известия».

Речь идет о программе долгосрочных сбережений (ПДС) и корпоративной пенсионной программе, которые можно использовать одновременно.

Согласно ПДС, россиянин будет откладывать по три тысячи рублей каждый месяц в течение 15 лет. При этом первые три года он будет получать максимальное софинансирование от государства — 108 тыс. рублей за весь период. Кроме того, гражданин переведет в программу около 200 тыс. рублей своих пенсионных накоплений. Он также будет ежегодно реинвестировать в накопления налоговый вычет на свои взносы (4,68 тыс. рублей) и получать доход около 8% годовых от негосударственного пенсионного фонда.

К 60 годам у него будет накоплено около 2,4 млн рублей, и он сможет получать по 20 тыс. рублей в месяц в течение 10 лет.

Если же россиянин воспользуется также корпоративной пенсионной программой, которая предполагает софинансирование со стороны компании, то итоговая сумма может увеличиться в несколько раз. Например, если работодатель будет перечислять на эти цели 3% от зарплаты, накопления вырастут с 2,4 до 3,2 млн рублей.

Одновременное использование двух инструментов позволит создать хорошую финансовую основу для пенсии.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пенсии проиндексировали 620 тыс. жителей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открыть Вселенную с «АлтайКосмоФест»
Участвуем в эко-сборе
Живой звук гармошки
Учимся танцевать танго
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость