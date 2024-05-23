Чтобы увеличить накоплений к моменту выхода на пенсию россиянам стоит использовать два финансовых инструмента. Об этом пишут «Известия».

Речь идет о программе долгосрочных сбережений (ПДС) и корпоративной пенсионной программе, которые можно использовать одновременно.

Согласно ПДС, россиянин будет откладывать по три тысячи рублей каждый месяц в течение 15 лет. При этом первые три года он будет получать максимальное софинансирование от государства — 108 тыс. рублей за весь период. Кроме того, гражданин переведет в программу около 200 тыс. рублей своих пенсионных накоплений. Он также будет ежегодно реинвестировать в накопления налоговый вычет на свои взносы (4,68 тыс. рублей) и получать доход около 8% годовых от негосударственного пенсионного фонда.

К 60 годам у него будет накоплено около 2,4 млн рублей, и он сможет получать по 20 тыс. рублей в месяц в течение 10 лет.

Если же россиянин воспользуется также корпоративной пенсионной программой, которая предполагает софинансирование со стороны компании, то итоговая сумма может увеличиться в несколько раз. Например, если работодатель будет перечислять на эти цели 3% от зарплаты, накопления вырастут с 2,4 до 3,2 млн рублей.

Одновременное использование двух инструментов позволит создать хорошую финансовую основу для пенсии.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пенсии проиндексировали 620 тыс. жителей.

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