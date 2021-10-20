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Экономика

Названы товары, цены на которые не вырастут: яблоки, доски и кое-что еще

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала «Прайму», что цены на некоторые товары в ближайшее время не вырастут.

Магазин продуктов.
Магазин продуктов.
СС0

Долгова отметила, что цены на некоторые товары в ближайшее время цены не вырастут в связи с повышенным предложением или низким спросом.

К примеру, из-за высокого урожая не должны подорожать яблоки.

«Высокий урожай способствует снижению цен на них в последнее время и обеспечит более низкие темпы роста цен в оставшиеся месяцы года», — пояснила эксперт.

Что касается отечественных овощей, то тут динамика цен будет зависеть от собранного урожая и возможности его закладки в хранилища.

Также, у производителей ряда стройматериалов накопились большие остатки нераспроданных товаров — металлочерепица, доска, ДСП. Поэтому цены на эти товары также не будут расти, а возможно и снизятся.

Кроме того, дешевле должны стать туристические услуги — из-за окончания сезона отпусков. Впрочем, к Новому году путешествия могут подорожать.

Ранее россиян предупредили о росте цен на одежду в 2022 году.

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