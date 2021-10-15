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Экономика

Россиян предупредили о росте цен на одежду в 2022 году

Руководитель рабочей группы WearNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Алексей Баженов рассказал РИА «Новости» о возможном подорожании одежды в России на 20−40%.

Домашняя одежда.
Домашняя одежда.
unsplash.com

Баженов отметил, что стоимость одежды в 2022 году может вырасти из-за энергетического кризиса в Китае, который привел к остановкам в производстве тканей.

«Власти Китая проводят политику перехода на чистую энергию. Однако данный шаг привел к нехватке электроэнергии в стране и приостановил производство на многих заводах, в том числе по производству тканей», — пояснил эксперт.

Промышленность не может реализовать необходимые объемы, поэтому предприятия вынуждены поднимать цены. На это накладывается логистический кризис, возникший из-за противостояния США и Китая по поводу таможенных пошлин и снижения пропускной способности в портах и на границах ввиду карантинных ограничений.

«Из-за жесткого дефицита в КНР стоимость тканей повысится на 40%. Это, в свою очередь, приведет к сбоям в производстве одежды, и соответственно, увеличению стоимости на нее во многих странах мира, включая и Россию. По нашим прогнозам, стоимость одежды в РФ вырастет на 20−40%", — отметил эксперт.

Подорожание одежды, по словам эксперта, продлится несколько месяцев — до восстановления объемов производств тканей в Китае.

Баженов отметил и плюсы в подорожании: «Потребители начнут приобретать исключительно нужные им вещи для долгосрочного пользования, вдумчивый подход к покупкам позволит минимизировать вред, наносимый экологии».

Ранее сообщили, что парфюмерия может подорожать из-за новых пошлин.

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