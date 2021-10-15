Россиян предупредили о росте цен на одежду в 2022 году

Баженов отметил, что стоимость одежды в 2022 году может вырасти из-за энергетического кризиса в Китае, который привел к остановкам в производстве тканей.

«Власти Китая проводят политику перехода на чистую энергию. Однако данный шаг привел к нехватке электроэнергии в стране и приостановил производство на многих заводах, в том числе по производству тканей», — пояснил эксперт.

Промышленность не может реализовать необходимые объемы, поэтому предприятия вынуждены поднимать цены. На это накладывается логистический кризис, возникший из-за противостояния США и Китая по поводу таможенных пошлин и снижения пропускной способности в портах и на границах ввиду карантинных ограничений.

«Из-за жесткого дефицита в КНР стоимость тканей повысится на 40%. Это, в свою очередь, приведет к сбоям в производстве одежды, и соответственно, увеличению стоимости на нее во многих странах мира, включая и Россию. По нашим прогнозам, стоимость одежды в РФ вырастет на 20−40%", — отметил эксперт.