Россиян предупредили о росте цен на одежду в 2022 году

Баженов отметил, что стоимость одежды в 2022 году может вырасти из-за энергетического кризиса в Китае, который привел к остановкам в производстве тканей.
«Власти Китая проводят политику перехода на чистую энергию. Однако данный шаг привел к нехватке электроэнергии в стране и приостановил производство на многих заводах, в том числе по производству тканей», — пояснил эксперт.
Промышленность не может реализовать необходимые объемы, поэтому предприятия вынуждены поднимать цены. На это накладывается логистический кризис, возникший из-за противостояния США и Китая по поводу таможенных пошлин и снижения пропускной способности в портах и на границах ввиду карантинных ограничений.
«Из-за жесткого дефицита в КНР стоимость тканей повысится на 40%. Это, в свою очередь, приведет к сбоям в производстве одежды, и соответственно, увеличению стоимости на нее во многих странах мира, включая и Россию. По нашим прогнозам, стоимость одежды в РФ вырастет на 20−40%", — отметил эксперт.
Подорожание одежды, по словам эксперта, продлится несколько месяцев — до восстановления объемов производств тканей в Китае.
Баженов отметил и плюсы в подорожании: «Потребители начнут приобретать исключительно нужные им вещи для долгосрочного пользования, вдумчивый подход к покупкам позволит минимизировать вред, наносимый экологии».
Ранее сообщили, что парфюмерия может подорожать из-за новых пошлин.