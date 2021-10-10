Парфюмерия в России может «исчезнуть» или очень подорожать из-за новых пошлин

Парфюмерия в России может подорожать более чем на 50%, рассказала « Прайму » доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Цены на духи могут вырасти, если власти повысят пошлины на импорт парфюмерии из Европы.

Ранее СМИ сообщили, что такую возможность рассматривают в качестве ответа на действия ЕС по ограничению поставок металла из России.

«Запретительные пошлины могут достигать любых значений, вплоть до того, что ввозить товар в страну будет бессмысленно», — отметил Долгова.

Она подчеркнула, что ценники в магазинах вырастут больше размера пошлины, поскольку цены включают издержки оптовых посредников и надбавку продавцов.

Ранее президент России Владимир Путин продлил контрсанкции на 2022 год — для «защиты национальных интересов».