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Экономика

Парфюмерия в России может «исчезнуть» или очень подорожать из-за новых пошлин

Парфюмерия в России может подорожать более чем на 50%, рассказала «Прайму» доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

Парфюм. Духи.
Парфюм. Духи.
unsplash.com

Цены на духи могут вырасти, если власти повысят пошлины на импорт парфюмерии из Европы.

Ранее СМИ сообщили, что такую возможность рассматривают в качестве ответа на действия ЕС по ограничению поставок металла из России.

«Запретительные пошлины могут достигать любых значений, вплоть до того, что ввозить товар в страну будет бессмысленно», — отметил Долгова.

Она подчеркнула, что ценники в магазинах вырастут больше размера пошлины, поскольку цены включают издержки оптовых посредников и надбавку продавцов.

Ранее президент России Владимир Путин продлил контрсанкции на 2022 год — для «защиты национальных интересов».

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