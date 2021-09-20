Меры направлены против стран, установивших санкции в отношении РФ.
«Цель — обеспечение безопасности и защита национальных интересов», — говорится в документе.
Правительство России обеспечит осуществление мер по реализации указа и при необходимости внесет предложения об изменении срока действия контрсанкций.
Указ вступил в силу со дня подписания — 20 сентября.
Ранее сообщали, что Россия даст «зеркальный ответ» новым санкциям США.
В марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине несколько стран начали вводить санкции в отношении России. Также ввели так называемые секторальные санкции, ограничивающие компании.
В ответ в августе 2014 года Владимир Путин подписал указ «о контрсанкциях», после чего ввели запрет на импорт из США, Евросоюза и ряд государств. В течение семи лет стороны продлевают взаимные ограничения.