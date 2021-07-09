9 июля
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Политика

Россия даст «зеркальный ответ» новым санкциям США

Член комитета Совета Федерации Сергей Цеков прокомментировал введение новых санкций США против компаний и граждан России. По его словам, власти РФ «все это отслеживают и будут думать об ответных действиях», передает Lenta.ru.

США.
США.
CC0

Сенатор заявил, что в действиях властей США «нет ничего удивительного».

«Они встали на путь введения санкций против юридических и физических лиц России и ряда других стран. С этого пути они свернуть уже не могут. У них уже это становится нормой работы, которая по их мнению якобы обеспечивает права человека. Это уже стало обычным для нас явлением. В целом на это мы реагируем понимая, что они по другому не могут уже жить. Это показатель недобросовестной конкуренции со стороны Соединенных Штатов Америки», — заявил Цеков.

По словам, политика, США ждет зеркальный ответ. «По мере поступления таких решений мы со своей стороны тоже введем», — отметил Цеков.

«Нам это не очень нравится, честно говоря, нам это ни к чему. Мы конечно же хотим нормально спокойно работать безо всяких ограничений. Но этот путь выбрали Соединенные Штаты Америки, ему следуют европейские страны, они уже не могут с него свернуть, и нам приходится отвечать», — подчеркнул сенатор.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что «в Европе уже все прекрасно понимают бесперспективность дальнейшей конфронтации с РФ».

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