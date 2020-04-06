«На зверей не больше, чем на людей»: новосибирский губернатор выделил деньги зоопарку

Во время оперативного совещания Травников поручил минфину поддержать зоопарк, выделив на содержание животных средства из регионального резервного фонда.
«Зоопарк направил соответствующий расчет, в целом просьба поддержать. Посмотрите обоснованность цифр: сумма, которая выделяется из резервного фонда на зверей, не должна быть больше, чем сумма, которую мы выделяем на людей», — подчеркнул губернатор.
Зоопарк закрыли для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Напомним, 26 марта закрылся для посещений барнаульский зоопарк «Лесная сказка».
Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило — один из крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 га, в нем содержится около 11 000 особей 770 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную книгу России и Региональные Красные Книги. На 110 видов ведутся международные племенные книги.