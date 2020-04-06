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Экономика

«На зверей не больше, чем на людей»: новосибирский губернатор выделил деньги зоопарку

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился выделить деньги на помощь местному зоопарку им. Р.А. Шило, сообщает региональное правительство.

Новосибирский зоопарк
Новосибирский зоопарк
Скриншон с http://www.zoonovosib.ru/

Во время оперативного совещания Травников поручил минфину поддержать зоопарк, выделив на содержание животных средства из регионального резервного фонда.

«Зоопарк направил соответствующий расчет, в целом просьба поддержать. Посмотрите обоснованность цифр: сумма, которая выделяется из резервного фонда на зверей, не должна быть больше, чем сумма, которую мы выделяем на людей», — подчеркнул губернатор.

Зоопарк закрыли для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Напомним, 26 марта закрылся для посещений барнаульский зоопарк «Лесная сказка».

Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило — один из крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 га, в нем содержится около 11 000 особей 770 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную книгу России и Региональные Красные Книги. На 110 видов ведутся международные племенные книги.

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