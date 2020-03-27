Барнаульский зоопарк закрылся для посещений

В зоопарке предлагают понаблюдать за питомцами на страничке «Лесной сказки», ее руководителя и зама.
«Эта мера принята прежде всего для сохранения здоровья всех нас. Мы уверены, что вместе с Вами справимся со всеми трудностями и испытаниями. Заверяем Вас, что приложим все усилия для сохранения коллекции наших любимых животных», — обратились к барнаульцам в зоопарке.
Директор «Лесной сказки» Сергей Писарев у себя в Instagram опубликовал видео, как можно занять себя в период карантина.
«Карантин вполне может оказать роль на увеличение рождаемости в крае. Любите друг друга друзья. И будьте счастливы», — написал он.
Как ранее сообщал altapress.ru, 26 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о приостановке проведения в регионе всех массовых мероприятий.