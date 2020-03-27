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Жизнь

Барнаульский зоопарк закрылся для посещений

26 марта в барнаульском зоопарке «Лесная сказка» сообщили о закрытии. Это временная мера, связанная с профилактикой распространения коронавируса.

Звери в зоопарке "Лесная сказка"готовятся к зиме
Звери в зоопарке "Лесная сказка"готовятся к зиме
Алиса Дригина

В зоопарке предлагают понаблюдать за питомцами на страничке «Лесной сказки», ее руководителя и зама.

«Эта мера принята прежде всего для сохранения здоровья всех нас. Мы уверены, что вместе с Вами справимся со всеми трудностями и испытаниями. Заверяем Вас, что приложим все усилия для сохранения коллекции наших любимых животных», — обратились к барнаульцам в зоопарке.

Директор «Лесной сказки» Сергей Писарев у себя в Instagram опубликовал видео, как можно занять себя в период карантина.

«Карантин вполне может оказать роль на увеличение рождаемости в крае. Любите друг друга друзья. И будьте счастливы», — написал он.

Как ранее сообщал altapress.ru, 26 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о приостановке проведения в регионе всех массовых мероприятий.

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