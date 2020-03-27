Барнаульский зоопарк закрылся для посещений

В зоопарке предлагают понаблюдать за питомцами на страничке «Лесной сказки», ее руководителя и зама.

«Эта мера принята прежде всего для сохранения здоровья всех нас. Мы уверены, что вместе с Вами справимся со всеми трудностями и испытаниями. Заверяем Вас, что приложим все усилия для сохранения коллекции наших любимых животных», — обратились к барнаульцам в зоопарке.