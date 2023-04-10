Алтайские фермеры громко поспорили, нужно ли еще одно объединение с политическим подтекстом

7 апреля в Барнауле прошло собрание Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края. Вышло громко и эмоционально. Фермеры на высоких тонах обсуждали падения цен на зерно и молоко, внедрение новых систем контроля. Не обошлось и без политики. Руководитель хозяйства «Степное» Отто Гросс предложил создать новый союз, который бы призвал власть к ответу.

Какие были предложения

Отто Гросс, приехавший в Барнаул из Табунского района, сразу извинился, выступать ему пришлось с осипшим голосом. Несмотря на это, громкости у его заявлений было достаточно. Начал он с того, что 20 лет на собрания фермеров не ходил, а тут решил посетить.

Отто Гросс,

генеральный директор предприятие «Степное»:

Назову несколько фактов. С момента распада Советского Союза Украина, будь она не ладна, к единственному грузовому терминалу успела построить еще 22 и стала одним из крупных экспортеров зерна. Казахстан производит зерна в 15 раз меньше, чем в России, но мукой торгует по миру в семь раз больше, чем Россия. Я в 1992 году учился в Германии и был шокирован тем, как там государство поддерживает своих фермеров. Когда я спросил одного из них, почему вам так помогают, он ответил: «Нам государство помогает не потому, что любит, а потому что мы его заставляем нас любить». Происходит это через различные структуры, в том числе сельхозкооперации.

Гросс честно признался, что 20 лет назад обращался к основателям фермерского союза со словами: «Мужики, хватит дурью маяться. Создавайте настоящий союз, а пока вы лишь огрызок союза».

Отто Гросс ( справа). Дмитрий Лямзин

Отто Гросс,

генеральный директор предприятие «Степное»:

У нас много защитников, но опереться в сложный период не на кого. От крестьянского рубля зависит целый спектр отраслей. Когда крестьянину плохо живется, плохо поставщикам техники, удобрений, средств защиты растений, банковскому, строительному, транспортному секторам. И дальше по цепочке.

Отто Гросс предложил создать новый союз не для того, чтобы идти в пику местной власти, которая, по мнению директора, не всегда может влиять на ситуацию. «Я со многими общаюсь, давайте начнем с Алтайского края. Ребята со всей Сибири подтянутся. Надо говорить с федеральной властью внятным русским языком», — заявил он.

Его слова фермеры встретили аплодисментами.

Что еще говорили фермеры

Не менее эмоциональным был руководитель фермерского хозяйства из Ребрихинского района Евгений Долгов. Создавать новый союз он не предлагал, а вот выразить свое коллективное несогласие с тем, что происходит в сельском хозяйстве, считает нужным.

Руководитель фермерского хозяйства Евгений Долгов. Дмитрий Лямзин

Евгений Долгов,

руководитель фермерского хозяйства ( Ребрихинский район):

Во всем мире фермеры делают по-другому. Но мы же цивилизованные люди, никого навозом и яйцами закидывать не собираемся. Не дикари какие-то, как эти несчастные польские фермеры. В Польше цена на зерно упала до 16−17 тыс. рублей за тонну в пересчете на наши деньги, они устроили несколько митингов, и министр сельского хозяйства страны ушел в отставку. У нас Дмитрий Николаевич (Патрушев, министр сельского хозяйства России, — прим. ред) как священная корова. Настала пора разобраться уже, подумать нашему уважаемому сообществу, кого на выборах будем поддерживать в законодательное собрание, в Госдуму, на выборах губернатора. Если с нами никто разговаривать не будет, тогда поищем иную политическую силу, которая поймет наши нужды и чаяния. Если и это не получится, навоз и яйца остаются.

Что было сказано в ответ

Александр Балаков, председатель алтайского фермерского союза, к политическим призваниям своих коллег отнесся спокойно. По его словам, создание еще одного союза приведет к тому, что не будет работать ни новый, ни старый. «Объединение еще надо умудрится создать», — считает Балаков.

Александр Балаков,

председатель Союза крестьянских ( фермерских) формирований Алтайского края:

Вы считаете, создадите союз, и вас сразу услышат наверху?

Александр Балаков. Анна Зайкова

Балаков утверждает: у Российского союза фермеров уже есть «оппонент» — ассоциация «Народный фермер», возглавляет которую раскрученный московский сыродел Олег Сирота. «Хотите, вступайте к нему», — заявил Балаков.

Александр Балаков,

председатель Союза крестьянских ( фермерских) формирований Алтайского края:

Сегодня будем переизбирать исполнительного директора, ради Бога, предлагайте кандидатуры. На следующий год переизбрание председателя — предлагайте. Но говорить о развале союза — я считаю, это просто предательство. Лучше тогда написать заявление и выйти.

Напомним, в 2022 году в Алтайском крае было создано еще одно объединение сельхозтоваропроизводителей — «Агросоюз», который возглавил экс-министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев.

В июле того же года в интервью altapress.ru он сообщал, что у «Агросоюза» 42 учредителя. «Хочу отметить, что интерес к объединению есть. Почти из каждого района края у нас есть по одному-два представителя», — отмечал Чеботаев.