Не готовы. Бизнес-омбудсмен рассказал о будущих потерях алтайских предпринимателей из-за новых правил маркировки

С 1 декабря 2021 года отпуск молочной продукции в розницу без маркировки будет запрещен. О том, что алтайские предприятия к переменам еще не готовы, а сельским магазинам и вовсе не хватит средств на новое оборудование, бизнес-омбудсмен Андрей Осипов рассказал на встрече с председателем заксобрания Александром Романенко.

Андрей Осипов назвал сложной ситуацию, в которой оказались многие предприятия и сельские магазины.

«Многие предприятия Алтайского края по объективным причинам еще не готовы. Из-за пандемии поставки маркировочного оборудования сильно задерживаются, оно придет только в середине мая. К тому же это значительные затраты — например, краевые производства сыров и мороженого потратят на это суммарно 600−700 млн рублей. В селах есть магазины с ежемесячным оборотом в 100−150 тысяч, а оборудования для маркировки надо приобрести на 200», — рассказал он.

Бизнес-омбудсмен также отметил, что во многих отдаленных селах даже нет интернета, чтобы выводить данные в систему. Он предложил освободить такие торговые точки от этой обязанности и возложить ее на поставщиков.

Сыр. Молоко. СС0

Председатель АКЗС обещал, что краевое управление по предпринимательству и депутатский корпус проблему не оставят.

«Важно добиться если не отсрочки, то хотя бы господдержки и для производителей, и для предприятий торговли — например, субсидий на покупку оборудования», — ответил Александр Романенко.

Ранее представители молокоперерабатывающих предприятий заявляли, что есть вероятность простоять в очереди за маркировочным оборудованием, так как поставщики уже нарасхват.