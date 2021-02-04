В Алтайском крае назвали сроки обязательной маркировки «молочки»

Молочные предприятия Алтайского края готовятся к введению обязательной маркировки продукции. Она будет поэтапной, сообщил зампред правительства края Александр Лукьянов.

С 1 июня маркировка становится обязательной для категорий «мороженое» и «сыры», а с 1 сентября — для всех остальных подгрупп сроком годности более 40 дней.

Товары с годностью менее 40 дней подлежат обязательной маркировке с 1 декабря.

По оценке производителей, четырех месяцев для запуска маркировки вполне достаточно, но если продолжить откладывать, то есть вероятность простоять в очереди за оборудованием, так как поставщики уже нарасхват, говорят в Алтайпищепроме.

Молочное производство на «Логовской сыроварне» Дмитрий Лямзин

Зачем нужна маркировка

Код маркировки на каждом товаре помогает отследить его путь от завода до покупателя. В коде зашифрована вся информация: где, когда и кем он произведен, состав и срок годности.

«Все маркированные товары проходят через национальную единую систему маркировки товаров „Честный знак“. Ее регулирует Центр развития перспективных технологий. Система отслеживает не только оборот молочной продукции, но и всех товаров, которые подлежат обязательной маркировке», — отметили в ведомстве.

В крае работает 68 предприятий по переработке молока и треть из них уже прошли регистрацию на официальном сайте национальной системы маркировки товаров.

Ранее altapress.ru писал, что с 13 февраля высушенное, а затем разбавленное водой молоко снова будут называть «молочным продуктом».