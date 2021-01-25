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Экономика

В Алтайском крае вырос экспорт безалкогольных напитков

С января по ноябрь 2020 года экспорт напитков из Алтайского края составил почти 15 тыс. тонн общей стоимостью 5,4 млн долларов. К аналогичному периоду 2019 года рост составил 18%, сообщает пресс-служба Алтайпищепрома.

Газированный лимонад.
Газированный лимонад.
CC0

Драйвером роста стали лимонады. Их поставки увеличились в 1,6 раза и составили 4,4 тыс. тонн (на 1,3 млн долларов).

Крупнейшим импортером безалкогольных напитков стал Казахстан, куда алтайские предприятия отправили более 3,5 тыс. тонн (1,1 млн долларов).

Кроме этого, напитки поставлялись в Азербайджан, Белоруссия, Киргизия, Китай, Монголию, Корею, Чехию, Австрию.

В Казахстане и Киргизии, например, высоким спросомпользуются энергетики в алюминиевых банках.

Также спрос есть на безалкогольные коктейли и лимонады в стеклянной бутылке, поскольку они отличаются от продуктов конкурентов, у которых преимущественно алюминиевая банка и ПЭТ-бутылка, отметил заместитель генерального директора по продажам Барнаульского пивоваренного завода Алексей Воинов.

Ранее altapress.ru узнал, почему Роскачество забраковало элитную воду из Алтайского края.

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