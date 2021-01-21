Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 января -11°C
Жизнь

Почему Роскачество забраковало элитную и совсем дешевую воду из Алтайского края

19 января, в Крещение, государственная система Роскачество опубликовала данные исследования питьевой вода, продаваемой в России. Среди 206 образцов семь были из Алтайского края. Результаты оказались неожиданными.

Стакан воды
Стакан воды
СС0

Кто оказался в «аутсайдерах»

Как не странно, самые низкие оценки Роскачество поставило минерально-столовой воде под маркой Petroglyph. Производитель добывает ее из источника, располагающегося в Алтайском районе, и продвигает как продукт премиум-класса.

Стоимость бутылки Petroglyph объемом 0,75 литра составляет около 200 рублей.

Роскачество отмечает, что вода безопасна по гидрохимическим показателям. В ней не были обнаружены опасные для здоровья вещества в количествах, превышающих допустимые.

Однако содержание гидрокарбонат-иона ниже заявленного в маркировке, что может говорить о фальсификации товара.

«В маркировке присутствует информация о категории качества воды, при этом вода изготовлена по ТУ. В настоящее время единственным документом, устанавливающим требования к категории качества воды с точки зрения ее физиологической полноценности, является ГОСТ, который не применялся производителем. Потребитель лишен информации о том, что подразумевал производитель, нанося на маркировку категорию качества воды», — говорится в исследовании.

Оценка воды Petroglyph оказалась 0,5 из 5 баллов.

&quot;Алтайский винзавод&quot; начал выпускать премиальную минеральную воду
«Алтайский винзавод» начал выпускать премиальную минеральную воду
www.petroglyphwater.com

Столько же баллов оказалось в «копилке» воды «Горный источник». Помимо подозрения в фальсификате Роскачество сочло, что производитель не достоверно отражает информацию на этикетке.

«Указание о природном происхождении воды в виде названия „Природная“, предусмотренное техническим регламентом ТР ЕАЭС 044/2017, в маркировке отсутствует. Однако на этикетке присутствуют образы природы и товарные знаки, вводящие потребителя в заблуждение», — пришли к выводу эксперты.

По одному баллу, что тоже совсем немного, получили два образца питьевой воды под марками «Верх-Катунская» и «Плати меньше — живи лучше».

Их по заказу сети «Мария-Ра» выпускает бийское предприятие «Триера». Претензия та же — содержание хлоридов ниже заявленного в маркировке, что может говорить о фальсификации товара.

&quot;Роскачество&quot; и правительство Алтайского края подписали соглашение
«Роскачество» и правительство Алтайского края подписали соглашение
Анна Зайкова

Что нашли в других образцах

В середине рейтинга оказались еще три алтайских образца. Вода «Касмалинская», «Серебрянный ключ» и «Алтаика» получили по 2,5 балла. Оценки по всем были снижены из-за того, что в маркировке присутствует информация о категории качества воды, при этом она изготовлена по ТУ.

Делать это производители могут только в том случае, если придерживаются ГОСТа.

Что еще проверяло Роскачество

На протяжении нескольких лет система качество тестирует алтайские продукты. Больше всего претензий было к плавленным сырам и молоку.

Заменители молочного жира
Заменители молочного жира
Анна Зайкова

Один из алтайских заводов даже подавал претензию, пытаясь оспорить выводы Роскачества.

В 2018 году в интервью altapress.ru руководитель структуры Максим Протасов, его организация готова повторно тестировать продукты, если производитель готов подтвердить, что качество стало выше.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость