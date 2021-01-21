Почему Роскачество забраковало элитную и совсем дешевую воду из Алтайского края

Кто оказался в «аутсайдерах»
Как не странно, самые низкие оценки Роскачество поставило минерально-столовой воде под маркой Petroglyph. Производитель добывает ее из источника, располагающегося в Алтайском районе, и продвигает как продукт премиум-класса.
Стоимость бутылки Petroglyph объемом 0,75 литра составляет около 200 рублей.
Роскачество отмечает, что вода безопасна по гидрохимическим показателям. В ней не были обнаружены опасные для здоровья вещества в количествах, превышающих допустимые.
Однако содержание гидрокарбонат-иона ниже заявленного в маркировке, что может говорить о фальсификации товара.
«В маркировке присутствует информация о категории качества воды, при этом вода изготовлена по ТУ. В настоящее время единственным документом, устанавливающим требования к категории качества воды с точки зрения ее физиологической полноценности, является ГОСТ, который не применялся производителем. Потребитель лишен информации о том, что подразумевал производитель, нанося на маркировку категорию качества воды», — говорится в исследовании.
Оценка воды Petroglyph оказалась 0,5 из 5 баллов.
Столько же баллов оказалось в «копилке» воды «Горный источник». Помимо подозрения в фальсификате Роскачество сочло, что производитель не достоверно отражает информацию на этикетке.
«Указание о природном происхождении воды в виде названия „Природная“, предусмотренное техническим регламентом ТР ЕАЭС 044/2017, в маркировке отсутствует. Однако на этикетке присутствуют образы природы и товарные знаки, вводящие потребителя в заблуждение», — пришли к выводу эксперты.
По одному баллу, что тоже совсем немного, получили два образца питьевой воды под марками «Верх-Катунская» и «Плати меньше — живи лучше».
Их по заказу сети «Мария-Ра» выпускает бийское предприятие «Триера». Претензия та же — содержание хлоридов ниже заявленного в маркировке, что может говорить о фальсификации товара.
Что нашли в других образцах
В середине рейтинга оказались еще три алтайских образца. Вода «Касмалинская», «Серебрянный ключ» и «Алтаика» получили по 2,5 балла. Оценки по всем были снижены из-за того, что в маркировке присутствует информация о категории качества воды, при этом она изготовлена по ТУ.
Делать это производители могут только в том случае, если придерживаются ГОСТа.
Что еще проверяло Роскачество
На протяжении нескольких лет система качество тестирует алтайские продукты. Больше всего претензий было к плавленным сырам и молоку.
Один из алтайских заводов даже подавал претензию, пытаясь оспорить выводы Роскачества.
В 2018 году в интервью altapress.ru руководитель структуры Максим Протасов, его организация готова повторно тестировать продукты, если производитель готов подтвердить, что качество стало выше.