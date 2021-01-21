Почему Роскачество забраковало элитную и совсем дешевую воду из Алтайского края

19 января, в Крещение, государственная система Роскачество опубликовала данные исследования питьевой вода, продаваемой в России. Среди 206 образцов семь были из Алтайского края. Результаты оказались неожиданными.

Кто оказался в «аутсайдерах»

Как не странно, самые низкие оценки Роскачество поставило минерально-столовой воде под маркой Petroglyph. Производитель добывает ее из источника, располагающегося в Алтайском районе, и продвигает как продукт премиум-класса.

Стоимость бутылки Petroglyph объемом 0,75 литра составляет около 200 рублей.

Роскачество отмечает, что вода безопасна по гидрохимическим показателям. В ней не были обнаружены опасные для здоровья вещества в количествах, превышающих допустимые.

Однако содержание гидрокарбонат-иона ниже заявленного в маркировке, что может говорить о фальсификации товара.

«В маркировке присутствует информация о категории качества воды, при этом вода изготовлена по ТУ. В настоящее время единственным документом, устанавливающим требования к категории качества воды с точки зрения ее физиологической полноценности, является ГОСТ, который не применялся производителем. Потребитель лишен информации о том, что подразумевал производитель, нанося на маркировку категорию качества воды», — говорится в исследовании.

Оценка воды Petroglyph оказалась 0,5 из 5 баллов.

«Алтайский винзавод» начал выпускать премиальную минеральную воду www.petroglyphwater.com

Столько же баллов оказалось в «копилке» воды «Горный источник». Помимо подозрения в фальсификате Роскачество сочло, что производитель не достоверно отражает информацию на этикетке.

«Указание о природном происхождении воды в виде названия „Природная“, предусмотренное техническим регламентом ТР ЕАЭС 044/2017, в маркировке отсутствует. Однако на этикетке присутствуют образы природы и товарные знаки, вводящие потребителя в заблуждение», — пришли к выводу эксперты.

По одному баллу, что тоже совсем немного, получили два образца питьевой воды под марками «Верх-Катунская» и «Плати меньше — живи лучше».

Их по заказу сети «Мария-Ра» выпускает бийское предприятие «Триера». Претензия та же — содержание хлоридов ниже заявленного в маркировке, что может говорить о фальсификации товара.

«Роскачество» и правительство Алтайского края подписали соглашение Анна Зайкова

Что нашли в других образцах

В середине рейтинга оказались еще три алтайских образца. Вода «Касмалинская», «Серебрянный ключ» и «Алтаика» получили по 2,5 балла. Оценки по всем были снижены из-за того, что в маркировке присутствует информация о категории качества воды, при этом она изготовлена по ТУ.

Делать это производители могут только в том случае, если придерживаются ГОСТа.

Что еще проверяло Роскачество

На протяжении нескольких лет система качество тестирует алтайские продукты. Больше всего претензий было к плавленным сырам и молоку.

Заменители молочного жира Анна Зайкова

Один из алтайских заводов даже подавал претензию, пытаясь оспорить выводы Роскачества.

В 2018 году в интервью altapress.ru руководитель структуры Максим Протасов, его организация готова повторно тестировать продукты, если производитель готов подтвердить, что качество стало выше.