Алтайское предприятие возмутилось низкими оценками «Роскачества» и потребовало разъяснений

Компания «Алтайская буренка» оказалась недовольна результатами исследования и оценками, которые выставила система «Роскачество» ее питьевому молоку. Предприятие затребовало протоколы проверок и разъяснений по некоторым спорным моментам.

Питьевое молоко «Алтайская буренка» получило 2,34 балла из 5 возможных. Основной претензией, судя по той информации, которую выложило «Роскачество», было наличие в продукте сухого молока.

На предприятии полагают, что данный критерий не обладает утвержденной и надежной методикой для того, чтобы учитывать его при выставлении оценки продукту. При этом «Алтайская буренка» ссылается публикацию самого же «Роскачества», в которой приводятся слова Андрея Даниленко, председателя правления «Союзмолоко».

Молоко. СС0

Эксперт рассказывал, что методики обнаружения сухого молока в составе товарного молока только разрабатываются и «установленных законодательно на уровне Евразийской экономической комиссии методик в России нет».

Из сообщения компании «Алтайская буренка»:

В условиях нынешних требований к товарному молоку местному производителю намного выгоднее иметь дело с настоящим молоком, чем с сухим. Технология переработки молока обходится дешевле, чем технология восстановления из сухого молока и сливочного масла. Именно поэтому местные производители предпочитают иметь дело с настоящим молоком, а не его сухими аналогами.

Не довольны на предприятии и оценкой материала упаковки их молока, которому «Роскачество» поставило 1,82 балла из 5.

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В компании отмечают, что полипак (мягкая упаковка), о котором идет речь в исследовании, сделан из высококачественной трехслойной светонепроницаемой финской пленки.

«Эта прочная пленка защищает молоко от воздействия солнечных лучей и обеспечивает герметичность для продукта, что крайне важно в бытовом хранении молока», — говорится в сообщении «Алтайской буренки».

Из-за чего произошел конфликт?

В первой половине октября «Роскачество» опубликовало результаты исследований 90 образцов питьевого молока отечественного производства, два из которых сделаны в Алтайском крае.

Речь идет об уже упомянутой «Алтайской буренке» и предприятии «Холод» из Заринска, выпускающего продукцию под маркой «Белый замок». В итоге алтайское молоко получило 2,34 балла и 3,31 балла соответственно.

Будет ли «Холод» обжаловать результаты исследований, неизвестно.