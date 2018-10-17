Алтайское предприятие возмутилось низкими оценками «Роскачества» и потребовало разъяснений

Питьевое молоко «Алтайская буренка» получило 2,34 балла из 5 возможных. Основной претензией, судя по той информации, которую выложило «Роскачество», было наличие в продукте сухого молока.
На предприятии полагают, что данный критерий не обладает утвержденной и надежной методикой для того, чтобы учитывать его при выставлении оценки продукту. При этом «Алтайская буренка» ссылается публикацию самого же «Роскачества», в которой приводятся слова Андрея Даниленко, председателя правления «Союзмолоко».
Эксперт рассказывал, что методики обнаружения сухого молока в составе товарного молока только разрабатываются и «установленных законодательно на уровне Евразийской экономической комиссии методик в России нет».
Из сообщения компании «Алтайская буренка»:
В условиях нынешних требований к товарному молоку местному производителю намного выгоднее иметь дело с настоящим молоком, чем с сухим. Технология переработки молока обходится дешевле, чем технология восстановления из сухого молока и сливочного масла. Именно поэтому местные производители предпочитают иметь дело с настоящим молоком, а не его сухими аналогами.
Не довольны на предприятии и оценкой материала упаковки их молока, которому «Роскачество» поставило 1,82 балла из 5.
В компании отмечают, что полипак (мягкая упаковка), о котором идет речь в исследовании, сделан из высококачественной трехслойной светонепроницаемой финской пленки.
«Эта прочная пленка защищает молоко от воздействия солнечных лучей и обеспечивает герметичность для продукта, что крайне важно в бытовом хранении молока», — говорится в сообщении «Алтайской буренки».
Из-за чего произошел конфликт?
В первой половине октября «Роскачество» опубликовало результаты исследований 90 образцов питьевого молока отечественного производства, два из которых сделаны в Алтайском крае.
Речь идет об уже упомянутой «Алтайской буренке» и предприятии «Холод» из Заринска, выпускающего продукцию под маркой «Белый замок». В итоге алтайское молоко получило 2,34 балла и 3,31 балла соответственно.
Будет ли «Холод» обжаловать результаты исследований, неизвестно.