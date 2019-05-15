Роскачество обвинило алтайские предприятия в производстве сырного фальсификата

Государственная система Роскачество опубликовала результаты исследования отечественных плавленых сыров 20 торговых марок, четыре из которых были выпущены в Алтайском край. По некоторым из них у проверяющих возникли серьезные претензии. Сами предприятия с такими выводами не согласны.

Мнение относительно алтайского плавленого сыра у Роскачества разделилось. Как следует из протоколов исследований, два образца — «Плавыч» и «Чуйский» получили достаточно высокую оценку — 4,1 балла из 5 возможных.

Исследователи отметили безопасность сыров, отсутствие потенциально вредных веществ и нарушений по микробиологии.

Главным замечанием к этим образцам стало заниженное содержание жира в сухом веществе и в продукте, которое отличалось от заявленного на упаковке. По этому параметру «Плавыч» и «Чуйский» получили 0,7 балла из 5.

Производство сыра на заводе «Плавыч». Анна Зайкова

К каким сырам есть вопросы?

Еще два алтайских образца оказались в «черном» списке Роскачества — это сыр «Невский» от «Молочной сказки» и «Алдис Сливочный».

Из сообщения Роскачества:

Исследование состава стеринов показало, что в составе продукта присутствуют растительные жиры. Кроме того, массовая доля метиловых эфиров жирных кислот не соответствует молочному жиру. Это может указывать на то, что производитель сознательно внес растительные жиры в состав сырья с целью его удешевления.

Завод плавленых сыров. Олег Богданов

При этом проверяющие отметили, что данные сыры безопасны. В них не было обнаружено в количествах, опасных для здоровья, антибиотиков, тяжелых металлов, а также афлатоксинов, которые могут попадать в состав из кормов для животных.

Микробиологические показатели соответствуют установленным требованиям.

Что говорят на предприятиях?

В компании «Любава», выпускающий сыр «Алдис», altapress.ru сообщили, что о проверках Роскачества им известно. С выводами относительно их образца на предприятии не согласны.

Игорь Ковалев,

заместитель гендиректора компании «Любава» по коммерческим вопросам:

Плавленый сыр — это многокомпонентный продукт, к изучению которого надо подходить серьезно. Могу сказать, что по качеству наш продукт не уступает всем остальным, которые были проверены.

Завод плавленых сыров. Олег Богданов

Протест относительно выводов Роскачества «Любава» пока подавать не будут.

На «Барнаульском молочном комбинате» сообщили, что предприятие не является производителем плавленого сыра «Невский», о котором идет речь в публикации на официальном сайте Российской системы качества.

Плавленый сыр. СС0

Юлия Туганова,

главный технолог «Барнаульского молочного комбината»: