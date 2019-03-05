Роскачество забраковало алтайские пельмени из-за обнаруженной в них кишечной палочки

Государственная система «Роскачество» проверило 48 образцов пельменей отечественного производства. Среди них оказались два из Алтайского края. Один был признан фальсификатом.

Как следует из сообщения Роскачества, пельмени под торговой маркой «Сальников», которые производят в Камне-на-Оби, были закуплены в Новосибирске.

В ходе исследований в них были обнаружены ДНК сои и не заявленное в маркировке мясо птицы. Количество жира и белка в продукте оказалось ниже заявленного в маркировке. Кроме того, содержание белка было ниже установленного ГОСТом.

Помимо этого в продукте проверяющие нашли бактерии группы кишечной палочки, что является нарушением обязательных требований.

«Это может указывать как на возможное несоблюдение санитарно-гигиенических требований на производстве, так и на нарушение температурного режима на каком-то из участков товаропроводящей цепи: при транспортировке, хранении или при реализации товара в магазине», — говорится в сообщении Роскачества.

При этом Роскачество отмечает и положительные стороны этих пельменем — они не слипшиеся, не деформированные, имеют форму круга. Края у продукта хорошо заделаны, фарш не выступает, поверхность сухая.

Но оценка «Сальникову» все равно ноль из пяти возможных баллов.

Другую марку алтайских пельменей из Бийска Роскачество оценило выше, поставив ей 4,2 балла. Проверяющие лишь уточнили, что в «Желтой подводной лодке» начинки меньше, чем теста.

Как производят пельмени. Анна Зайкова

Почему Роскачество взялось за алтайские продукты

Осенью прошлого года правительство края и система Роскачество подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, проверяющие будут активнее брать на изучение местные товары, привлекая для исследования алтайские лаборатории.

В октябре система провела масштабную проверку российского питьевого молока, в которую попало два местных образца. Молоко «Алтайская буренка» получило 2,34 балла из 5 возможных. Основной претензией, судя по той информации, которую выложило Роскачество, было наличие в продукте сухого молока.

На Алтае три дня проходил автопробег «Дорогу молоку!» Олег Богданов

После этого представители компании возмутилась низкими оценками и потребовала разъяснений.

Позже в интервью газете «Свободный курс» Максим Протасов, руководитель Роскачества прокомментировал ситуацию.

Максим Протасов,

руководитель Роскачества: