Роскачество развеяло миф о тотальной фальсификации российского кефира

Система «Роскачество» опубликовало итоги исследования отечественного кефира. Из 47 марок лишь в четырех были обнаружены растительные жиры. Таким образом, почти 92% исследованных товаров — это действительно настоящий кефир, а не его подобие, пришли к выводу проверяющие.

По результатам лабораторных испытаний высококачественной продукцией, соответствующей не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, признан кефир 13 торговых марок: «36 копеек», «Авида», «Агрокомплекс», «Домик в деревне», «Молочная благодать», «Нежеголь», «Останкинское 1955», «Простоквашино», «Рузский», «Свитлогорье», «Томмолоко», «Ярмолпрод» и Parmalat.

В кефире специалисты Роскачества не нашли нарушений по антибиотикам. Были лишь следовые количества, безопасные и допустимые техническим регламентом Таможенного союза.

Тотальных нарушения по микробиологическим показателям также не было. Такие случаи были единичны. Факт о том, что весь кефир на полках испорченный даже в рамках срока годности в Роскачестве назвали мифом.

Советские молоко , сыр , кефир , варенец. pure-t.ru

Артем Белов,

исполнительный директор Национального союза производителей молока ( «Союзмолоко»):

Потребителю традиционно следует обращать внимание на упаковку, отсутствие ее вздутия, целостность, а также выбирать проверенных производителей, которые дорожат своей репутацией, и настороженно относиться к неправдоподобно дешевым товарам.

Отметим, что алтайского кефира среди проверенных образцов не оказалось. Ранее Роскачество исследовало местное молоко и выяснило, что оно сделано из сухого концентрата, что противоречит нормам ГОСТа.