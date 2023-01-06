6 января
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Экономика

Не ниже МРОТ: в Госдуму внесут законопроект о стипендии

В этом году в Госдуму РФ будет доработан и внесен законопроект об установлении стипендии для студентов не ниже МРОТ, сообщает РИА Новости глава комитета Думы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Студенческий билет.
Студенческий билет.
ССО.

По его словам, (в этом году) инициатива будет доработана и внесена для того, чтобы средства были заложены в проекте федерального бюджета на следующий год.

Также по мнению парламентария, стипендии должны в первую очередь стимулировать обучающихся «своим размером».

Нилов считает, что «нужно повышать для тех, кто учится, имеет хорошую успеваемость».

По его предположениям, вместе с тем для тех, кто учится и работает, выплаты в 2−3 тыс. рублей ничего не решают.

Глава комитета Думы, говоря о комфортном размере стипендии для современного студента, отмечает, что вопрос не конкретно в размере.

Минимумом должен являться МРОТ или прожиточный минимум, установленный регионами — «какая сумма выше, то и должно быть», заключает Нилов.

Ранее в России призвали сделать 13-ую стипендию.

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