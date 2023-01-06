Не ниже МРОТ: в Госдуму внесут законопроект о стипендии

По его словам, (в этом году) инициатива будет доработана и внесена для того, чтобы средства были заложены в проекте федерального бюджета на следующий год.
Также по мнению парламентария, стипендии должны в первую очередь стимулировать обучающихся «своим размером».
Нилов считает, что «нужно повышать для тех, кто учится, имеет хорошую успеваемость».
По его предположениям, вместе с тем для тех, кто учится и работает, выплаты в 2−3 тыс. рублей ничего не решают.
Глава комитета Думы, говоря о комфортном размере стипендии для современного студента, отмечает, что вопрос не конкретно в размере.
Минимумом должен являться МРОТ или прожиточный минимум, установленный регионами — «какая сумма выше, то и должно быть», заключает Нилов.
Ранее в России призвали сделать 13-ую стипендию.
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