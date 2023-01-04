В России призвали сделать 13-ую стипендию

Мажуга призвал сделать студентам новогоднюю выплату по аналогии с 13-й зарплатой. По словам парламентария, вузы России имеют автономию в этом вопросе.
Как говорит Мажуга, к концу года стипендиальный фонд экономится, что позволяет сделать студентам 13-ую зарплату. Многие вузы так и поступают, но чиновник предлагает ввести это по всей России.
Ранее стало известно, что стипендию студентам алтайских профессиональных учебных заведений будут ежегодно индексировать.
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