В России призвали сделать 13-ую стипендию

Депутат Госдумы Александр Мажуга заявил, что стипендию студентам на Новый год можно увеличить. Его слова приводит РИА Новости .

Мажуга призвал сделать студентам новогоднюю выплату по аналогии с 13-й зарплатой. По словам парламентария, вузы России имеют автономию в этом вопросе.

Как говорит Мажуга, к концу года стипендиальный фонд экономится, что позволяет сделать студентам 13-ую зарплату. Многие вузы так и поступают, но чиновник предлагает ввести это по всей России.

Ранее стало известно, что стипендию студентам алтайских профессиональных учебных заведений будут ежегодно индексировать.