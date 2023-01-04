4 января
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Экономика

В России призвали сделать 13-ую стипендию

Депутат Госдумы Александр Мажуга заявил, что стипендию студентам на Новый год можно увеличить. Его слова приводит РИА Новости.

Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.

Мажуга призвал сделать студентам новогоднюю выплату по аналогии с 13-й зарплатой. По словам парламентария, вузы России имеют автономию в этом вопросе.

Как говорит Мажуга, к концу года стипендиальный фонд экономится, что позволяет сделать студентам 13-ую зарплату. Многие вузы так и поступают, но чиновник предлагает ввести это по всей России.

Ранее стало известно, что стипендию студентам алтайских профессиональных учебных заведений будут ежегодно индексировать.

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