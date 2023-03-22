Поспелихинский район — одна из тех территорий, что в экономическом плане рассчитывает на собственные силы — хорошо собирает налоги, эффективно работает с местным бизнесом и реализует интересные проекты. Например, по строительству большой культурно-деловой зоны на месте бывшей воинской части. Идей для развития у поспелихинцев еще много. Об этом мы и побеседовали с главой района Игорем Башмаковым.

«Рассчитываем на свои силы»

— Поспелихинский район считается самообеспеченным по налоговым сборам. Как вам живется в своем богатстве?

— Я бы не стал говорить о великом богатстве. Действительно, Поспелихинский район не дотационный, мы прежде всего рассчитываем на свои силы. Как ни странно, введение новых экономических санкций нашим предприятиям только дало толчок. Причем положительная динамика есть не только у самих заводов, но и у рынков сбыта.

Раньше динамику развития каждого предприятия района в отдельности мы рассматривали в расчете за пять лет. Сейчас мы видим, как многое меняется даже за год. На сегодняшний день есть потребность в новых земельных участках, производственном оборудовании и кадрах.

Примечательно, что некоторые районные предприятия развиваются без привлечения заемных средств.

Поспелиха. Анна Зайкова

По объемам выручки на лидирующих позициях у нас идут промышленники — «Алтайкабель», Поспелихинская макаронная фабрика, «РУФ-2» и другие. Но все-таки основное направление для нас — это сельское хозяйство.

Оно представлено 15 коллективными предприятиями и 23 фермерскими хозяйствами. Практически все занимаются и растениеводством и молочным животноводством. Отрадно, что именно в животноводство активно идут инвестиции.

— Знаю , что в бюджете Барнаула с каждого рубля налогов остается 11 копеек. Хотелось бы понять , как у вас?

— Понятно, что с Барнаулом нам не тягаться — краевая столица является определенным донором.

Поспелиха. Анна Зайкова

Собираемость налогов у нас неплохая. Единственная проблема — в своевременности поступления самих налоговых извещений, как физическим, так и юридическим лицам.

Комиссии районной администрации бывает сложно работать с налоговой. Когда она располагалась в Поспелихе — это был один вопрос, затем отделение переехало в Бийск. А казначейство, с которым мы взаимодействуем, и вовсе находится в Туле. Поэтому возникают сложности даже во временной разнице. Но думаю, что со временем мы к этому привыкнем.

— Какие предпринимательские сферы района делают основной вклад в это богатство?

— Сельское хозяйство вносит 84,5 млн рублей. Остальные сферы бизнеса — малого и среднего — около 111 млн рублей.

Промышленность. Анна Зайкова

«Окажешься с этим „пятном“ на виду»

— Часто приходится слышать упреки в адрес сельхозпроизводителей — работают «вчерную», налоги не платят. У вас они честные?

— Еще десять лет назад у нас насчитывалось большое количество мелких крестьянско-фермерских хозяйств, у которых особого финансового порядка не было. Как не было за ними и контроля. На сегодняшний день ни один сельхозпроизводитель в районе в черную не работает.

— На ваш взгляд , собираемость налогов в Поспелихинском районе могла быть выше?

— Я могу сказать, что предпринимательство стало иначе относиться к налогам, нежели это было в «нулевых» годах. Не платить стало непрестижно. Если ты претендуешь на звание социально ответственного работодателя, выступаешь спонсором в каких-либо социальных направлениях, работать вбелую просто необходимо. И многие это понимают.

Мы живем в селе, и тут каждый друг друга знает, особенно в предпринимательской среде. Не заплатил — окажешься с этим «пятном» на виду.

Но высокая собираемость налогов была не всегда, были и достаточно сложные времена. Работали специальные комиссии. У меня на столе была папочка с информацией по претензиям. В каждом конкретном случае разбирались индивидуально.

Глава администрации Поспелихинского района Игорь Башмаков. Анна Зайкова

«Здесь , конечно , желаний масса»

— В декабре 2022 года краевой бюджет принимался тяжело , в силу высокого дефицита и сокращения доходов его называли «напряженным». В вашем бюджете есть эта напряженность?

— Наш район дотационным не является. Бюджет формируется с учетом плановых поступлений и собственных доходов. Тщательно просчитываем расходы, закладывая на сто процентов выплату заработной платы, коммунальных платежей, взносы во все фонды.

Отдельная и важная статья расходов — это покупка угля. До 2023 года резервный запас топлива район делал за собственные средства. У нас если бюджет и принимается с небольшим дефицитом, то за счет переходящих остатков он покрывается.

— Опять же , если сравнивать с ситуацией по краю , львиная доля расходов бюджета идет на социальную сферу. А у вас? На что тратите?

— У нас есть 24 муниципальные программы, которые порой приходится корректировать. Здесь, конечно, желаний масса.

Поспелиха. Анна Зайкова

— А на что особенно не хватает?

— По райцентру есть серьезная проблема — высокий уровень грунтовых вод. У нас сложно верхний слой асфальта снять и сверху положить новый. Из-за того, что грунтовые воды близко, в проблемных участках приходится выбирать грунт, укреплять камнями, отсыпать, укладывать несколько слоев асфальта. Такие работы обходятся гораздо дороже.

Поэтому дорожного фонда нам никогда не хватает. Я и сейчас говорю своим специалистам, что сметы на дорожное строительство всегда должны быть готовы. В случае, если появится дополнительное финансирование, мы сможем быстро начать работать.

— Вы же собирались строить дренажную систему.

— Пока этот проект в стадии разработки документации. Дальнейшее развитие ситуации с грунтовыми водами довольно сложно спрогнозировать, а матушка— природа сама не говорит, что будет дальше. Поэтому оценить, насколько эффективно будет работать дренажная система, мы не можем.

Поспелиха. Анна Зайкова

Еще один момент — в селе довольно плотная застройка. Я шучу, что у нас уже как в Стамбуле — дом на доме. В перспективе сложности будут возникать в проектировании и согласовании с жителями.

«Приезжали даже люди с китайским капиталом»

— В нынешнее непростое время чувствуете опору в сельском предпринимательском сообществе? Охотно идут на помощь?

— Когда заходишь в социальный проект, участие бизнеса приветствуется. В Калмыцких Мысах мне бизнесмен так и сказал: «Зачем нам маленькая хоккейная коробка, давайте большую поставим». В селе мы до этого построили детскую игровую площадку, теперь спортивную.

В 2022 году хозяйство «Мелира» построило новый офис в центре поселка имени Мамонтова. Ко мне обратилась директор с предложением отремонтировать саму площадь, я честно ответил, что денег на это пока нет.

Поспелиха. Анна Зайкова

Ближе к осени «Мелира» сама начала ремонт. Теперь там новое асфальтовое покрытие с бордюрами и газонами. Хозяйство также высадило более 20 елей по шесть метров высотой. В перспективе здесь может появиться еще и липовая роща.

В поселке Поспелихинский предприятие «Стиль» пошло дальше — в центре, на месте старой совхозной конторы, разбило парк. Здесь есть и аллеи, и детские площадки, и даже садовник, ухаживающий за растительностью. Там очень красиво.

В райцентре, за Мемориалом Славы, мы тоже реализовали парковый проект «Три богатыря». Расположен он в прекрасной березовой роще, ребятишки здесь играют постоянно. Я абсолютно уверен, чем больше таких мест в селе, тем меньше проблемных вандальных историй будет возникать.

Поспелиха. Анна Зайкова

— Вы , наверное , слышали про протесты фермеров Ключевского района против прихода инвестора из Краснодарского края. В прошлом году возникали спорные ситуации в Ребрихе и Панкрушихе. Вы лично , на кого опираетесь: на местных или «пришлых»?

— Еще Александр Чеботаев, в бытность своей министерской работы, говорил, что Поспелихинский район — самый стабильный в плане сельского хозяйства. И речь шла не только о хороших урожаях или надоях.

В сельском хозяйстве у нас работают крупные коллективные хозяйства с площадью пашни от 10 до 25 тыс. га. Могу заверить, это не холдинги, не «Изумрудная страна», а нормальные самостоятельные предприятия. И чтобы обрушить их, надо всех сразу подкосить.

Конечно, мы делаем ставку на своих, местных — всех руководителей знаем, все они здесь живут и работают.

Глава администрации Поспелихинского района Игорь Башмаков. Анна Зайкова

Ко мне обращались представители хозяйств из Краснодара и Москвы, приезжали даже люди с китайским капиталом, я всем говорил, что желаемого массива земли вы вряд ли в нашем районе наберете. Вся пашня у нас уже обрабатывается. Ребята поездили, посмотрели и уехали.

Специальный вопрос

— В 2022 году на заседании правительства вы презентовали интересный проект культурного пространства в Поспелихе. Не опасно его начинать в неспокойные времена?

— Времена нашего согласия не спрашивали. Минобороны решило расформировать войсковую часть в Поспелихе и передать в муниципальную собственность 24,5 га земель и 156 аварийных объектов.

Отдельный участок под строительство нового Дворца культуры мы уже отмежевали и вошли в национальную программу. Дальше — будем думать. Сейчас уже прогнозируем увеличение мощности центральной котельной под новых потребителей.

Поспелиха. Анна Зайкова

Поспелиха всегда страдала из-за нехватки места под строительство, теперь оно есть. Есть пространство под общественную и деловую зону и, конечно, под муниципальное жилье.

Я абсолютно уверен, что нельзя развивать территорию без молодежи. Чтобы молодые люди приезжали и оставались, нужно, в первую очередь, дать хорошую зарплату и комфортное жилье. А дальше, если они будут знать, что в Поспелихинском районе есть хорошие школы, детские сады, спортивные площадки, тогда из других районов поедут.

А если мы создадим условия, приближенные к городским, тогда, может, и горожане захотят у нас жить.