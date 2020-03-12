12 марта российская национальная валюта в первый час торгов на Московской бирже резко подешевела по отношению к доллару США и евро, причем курс американской нацвалюты впервые с марта 2016 года стал дороже 74 рублей.

По состоянию на 10:30 мск курс доллара расчетами «на завтра» вырос на 1,05 рубля к предыдущему закрытию до 73,9950 рубля (ранее превышал в моменте 74 рубля). Курс единой европейской валюты к этому времени поднялся на 1,48 рубля до 83,6325 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Как полагает аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова, «утром российские фондовые индексы и рубль будут под давлением очередной волны продаж рискованных активов и, вероятно, выйдут в существенный минус», пишет «Росбалт».

«Пик пандемии (коронавируса COVID-19) еще не достигнут и, значит, игрокам на повышение придется терпеливо ждать хоть какого-то улучшения ситуации», — говорится в обзоре эксперта.

Ранее эксперты прогнозировали наступление глобального кризиса, который начнется с «черного четверга» 12 марта на биржах и приведет к резкому падению национальной валюты.

Биржи охватит массовая распродажа, которая не обойдет стороной и нефть.