Не прячьте ваши денежки. Какие интересные тенденции выявила декларационная кампания в Алтайском крае

1 апреля в Управлении ФНС по Алтайскому краю подвели итоги завершающейся декларационной кампании 2020 года и рассказали о новшествах 2021-го. Юрий Куриленко, главный налоговик в крае, поведал, какие налоговые вычеты оказались самыми популярными среди жителей региона, кому из налогоплательщиков нужно поторопиться с подачей декларации о доходах, а также, что нас ждет в этом году.

Немного статистики

По итогам декларационной кампании 2020 года в налоговые органы поступило 201 тыс. деклараций формы 3-НДФЛ, что на 37% больше, чем в 2019 году. Причем 25 тыс. деклараций (или 12%) — «фейковые», в них указана сумма заявленного вычета по несуществующим расходам.

Главный любопытный итог кампании в том, что миллиардеров и миллионеров в крае стало больше, а индивидуальных предпринимателей меньше, о чем ранее рассказал altapress.ru.

Еще одна важная тенденция прошлого года — жители края стали больше подавать заявлений на получение налогового вычета. Их общая сумма по НДФЛ составила 2.7 млрд рублей или 108% к уровню 2019 года.

Юрий Куриленко , руководитель УФНС России по региону. архив УФНС России по Алтайскому краю

Юрий Куриленко,

руководитель УФНС по Алтайскому краю:

Самым востребованным оказался вычет на приобретение и строительство жилья — его заявили 75 тыс. налогоплательщиков, что на 3% больше, чем в 2019 году. При этом общая стоимость имущества, на которое были заявлены вычеты, увеличилось на 7% - всего 20 млрд. рублей.

Еще на 1 млрд. рублей — заявления на социальные вычеты (образование, здравоохранение). За такой формой поддержки обратились 22 тыс. налогоплательщиков — на 3% больше, чем за предыдущий год.

Но самый большой рост популярности продемонстрировал инвестиционный налоговый вычет — 1.3. тыс налогоплательщиков обратились с такими заявлениями, что в 2 раза больше, чем в 2019 году.

Руководитель Алтайской УФНС отметил, рост произошел потому, что все больше граждан Алтайского края узнают об инвестиционных инструментах.

Налоговый кодекс. ССО.

Кому стоит поторопиться с отчетом о доходах

Куриленко напомнил — до конца декларационной кампании остался месяц, поэтому пора успевать отчитываться о полученных доходах. Это касается следующих категорий граждан:

продавших недвижимость , которая была в собственности меньше минимального срока владения

которая была в собственности меньше минимального срока владения получивших дорогие подарки не от близких родственников

на выигрыш в лотерею , который составил менее 15 тыс. рублей

который составил менее 15 тыс. рублей сдававших имущество аренду

получавших доход от зарубежных источников , если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом.

Кроме того, предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ должны ИП, применяющие общую систему налогообложения; адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты; нотариусы; арбитражные управляющие и другие лица, занимающихся частной практикой.

Деньги. Налоги. Pixabay.com

Отчитываться стало удобнее

Юрий Куриленко отметил, что с этого года в декларацию добавлен раздел, содержащий заявление о зачете и возврате налоговой переплаты — все в одном месте. Благодаря этому сократятся сроки принятия решения.

«Если раньше декларация заполнялись отдельно, заявление о зачете или возврате — отдельно, а потом еще месяц приходилось ждать решения, то теперь все будет происходить быстрее, потому что решение будет исходить из самой форму декларации», — подчеркнул руководитель УФНС.

Кроме того, Куриленко рекомендовал налогоплательщикам пользоваться личным кабинетом потому, что это удобно — декларацию можно заполнить прямо в приложении, к тому же все необходимые данные отображаются на экране смартфона.

Налоговые уведомления. архив УФНС России по Алтайскому краю

Что еще ждет налогоплательщиков в 2021 году

20 марта правительство одобрило упрощение получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов. Куриленко пояснил, что процесс будет происходить в автоматическом режиме — налогоплательщику нужно будет активировать соответствующее право у себя в личном кабинете на налоговом портале и подать заявление по форме.

Чиновник добавил, что технически сервис уже готов, но будет запущен после того, как Госдума примет законопроект в окончательном варианте. Напомним, что на данный момент проект поправок прошел первое чтение.

Юрий Куриленко,

руководитель УФНС по Алтайскому краю:

Это первый шаг к тому, что ФНС взяла курс на проактивное действие в отношении имущественных, социальных и других вычетов по НДФЛ. В том числе с использованием данных, который налогоплательщик будет концентрировать у себя в личном кабинете. Это новый шаг, потому что он требует более качественных систем сопоставления данных.

Налоги. Налоговая практика. ФНС. Nalog.ru

Документы теперь не нужны

Куриленко отметил, что с этого года налоговым органам предоставлено право бездокументарной камеральной проверки. Он отметил, что раньше существовали определенные сложности с привлечением граждан к декларированию доходов — «налогоплательщики элементарно не предоставляли декларации», сетует чиновник.

«Но в настоящим момент законодатель принял норму, которая говорит, что если декларация не представлена, но данные у налоговой есть — а они есть, из Росреестра и из банка — она проводит камеральную проверку в превентивном порядке и начисляет пени и штрафы. Соответственно гражданам необходимо отнестись ответственно и представить декларацию до 1 мая и оплатить налог до 15 июля».

Куриленко добавил, что информация о начислении пени и штрафов придет в заказном письме по адресу налогоплательщика.

Юрий Куриленко. УФНС по АК.

О чем еще рассказал Куриленко

О налоговом вычете на фитнес

Законопроект принят в третьем чтении. Планируется, что граждане РФ могут получать налоговый вычет на занятие спортом — в фитнес-центрах, секциях, кружках и т.д. Получить его можно будет и за себя, и за детей. Но, по словам чиновника, всего за год можно получить 120 тыс. рублей — причем в эту сумму входят вычеты на образование и здравоохранение. Правительство должно будет утвердить порядок получения вычета, а также перечень организаций, за оплату услуг в которых можно будет вернуть средства.

О налоге 15% на доход свыше 5 млн рублей

Напомним, что 1 января 2021 года НДФЛ для лиц, чей доход составляет 5 млн рублей и выше, подняли до 15%. Куриленко отметил, что пока о каких-либо результатах говорить рано. Но счет, на который поступает повышенный налог уже пополняется. Также чиновник добавил, в регионе под эту категорию подпадают около 500 человек.

Юрий Куриленко. Анна Зайкова.

О ККТ для рынков и ярмарок

Куриленко рассказал, что на сегодняшний день в регионе более 2 тыс. действующих юрлиц торгующих на рынках. 1500 должны применять ККТ, при этом треть из них этого не делает. Глава УФНС добавил, что за 2021 год было вручено порядка 800 уведомлений — после чего 200 юрлиц зарегистрировали ККТ, а все остальные с апреля этого года будут привлечены к административной ответственности.