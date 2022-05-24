«Не пугаю, но мы закроемся». На деловом конгрессе Алтая призвали помочь малому сельскому бизнесу

Расходы
В Залесовском районе есть село Захарово — всех жителей там 60 душ. Месячный оборот магазина потребкооперации в селе — 100 тыс. рублей, рассказывает Виктор Красилов.
Между тем, магазинчик обязали платить продавцу 21,5 тыс. рублей.
«Плюс налоги, плюс доставка, плюс электроэнергия. И плюс уголь, который подорожал в этом году на 30%. Этот магазин и раньше нам давал 150−170 тыс. рублей убытков в год. Но мы его держим. А таких магазинов у потребкооперации края 200. Я не пугаю, но мы их закроем, я официально заявляю», — возмущался председатель крайпотребсоюза.
Доходы
О том, что минимальная зарплата на предприятиях реального сектора экономики должна быть не менее 16,6 тыс. рублей, в ноябре 2021 года договорились правительство края, профсоюзы и объединения работодателей. А с учетом коэффициентов за особые климатические условия — не менее 21,5 тыс.
Это означало заметный рост минимальных зарплат: плюс 28%. Однако Виктор Красилов говорит: по размеру «минималки» Алтайский край вошел в пятерку — после Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Кузбасса.
«Разве доходы в Алтайском крае больше, чем в других регионах»? — недоумевает он. И не платить установленную соглашением зарплату магазины не могут: исполнение проверят.
Затраты
Виктор Красилов напомнил о недавнем решении властей повысить цену на уголь, закупаемый по госконтрактам, на 21,4%. Населению власти обещают компенсировать все, что положено. Но малому бизнесу повышение цен на уголь никто не компенсирует.
«Наша пекарня в Чарышском районе уже в этом сезоне покупала уголь по 6,5 тыс. рублей за тонну. А цена на хлеб не поднималась. Мы когда открывали малые пекарни, дизтопливо стоило 6 рублей. Сейчас 55. Рост в 10 раз. Нам как быть?» — спрашивал председатель крайпотребсоюза.
«Мне 75 лет, я помню участников Куликовской битвы, — пошутил он. — Но в советское время доставка товаров в дальние села компенсировалась государством», — сказал он.
При этом в ряде регионов затраты на доставку товаров в отдаленные (с 11-го километра от райцентра) села уже субсидируют. Например, Новосибирская область: субсидии там получает и потребкооперация, и «ОООшки», и индивидуальные предприниматели.
И местные чиновники так прямо и заявляют: «Магазины входят в число жизненно необходимых объектов для любого села».
Поддержка
Тему помощи бизнесу в отдаленных и малочисленных селах Красилов поднимает не первый раз.
«Почти 1 млрд рублей расходуется у нас на поддержку малого и среднего предпринимательства. А мы три года с вами не можем решить вопрос о поддержке малого бизнеса в малых селах — там, где один магазин. Это такие затраты что ли»? — сказал он.
При этом в прошлом году на гранты для сельской торговли — на закупку оборудования — краевой бюджет предусмотрел 30 млн рублей. А освоили лишь 2,5 млн. Мера оказалась невостребованной.
«Не будет маленький сельский магазин, расположенный дальше 11 километров от райцентра, приобретать массово оборудование, им продержаться надо», — предложил объяснение Андрей Осипов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае.
Позиция
Идею смягчить требования по минимальной зарплате для сельского бизнеса, надо сказать, на конгрессе не поддержали — МРОТ установлен, и поменять тут что-либо невозможно. А вот другие варианты поддержки торговли в малочисленных селах Андрей Осипов счел своевременными.
«Вот Солонешенский район: там 35 сел численностью меньше 100 человек!.. Тема „ушла школа — закрылось село“ уже не актуальна — у нас со школьными автобусами все в порядке. А вот когда уйдет последний магазин — села не будет, это точно. Особенно в таких малых селах», — сказал Осипов.
В итоге бизнес-омбудсмен предложил создать рабочую группу и найти законный механизм поддержки сельских магазинов.
Правда, в том, что надо поддерживать из бюджета индивидуальных предпринимателей, владеющих такими магазинами, бизнес-омбудсмен все же сомневается.
В том числе — потому, что за расходованием бюджетных средств бдительно наблюдают правоохранители. «Тема господдержки чревата еще и тем, что потом люди в погонах будут выводись народ прямо из зала конгресса», — сказал он.
И это тот фактор, который не стоит недооценивать.
Справка
VIII конгресс предпринимательских объединений Алтайского края проходит в регионе с 16 мая.
На конгрессе рассказывают о поддержке, которую уже сегодня могут получить представители малого и среднего бизнеса, и собирают предложения со стороны предпринимателей, как повысить устойчивость и сохранить бизнес в условиях антироссийских санкций.