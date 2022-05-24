«Не пугаю, но мы закроемся». На деловом конгрессе Алтая призвали помочь малому сельскому бизнесу

Виктор Красилов, председатель Алтайкрайпотребсоюза, призвал смягчить требования по зарплате для малого бизнеса, работающего в отдаленных и малочисленных селах, и компенсировать такие предпринимателям расходы на доставку товаров. По его словам, ситуация крайне трудная: «Мы закроем магазины — я не пугаю». Заявление он сделал на конгрессе предпринимательских объединений Алтайского края.

Расходы

В Залесовском районе есть село Захарово — всех жителей там 60 душ. Месячный оборот магазина потребкооперации в селе — 100 тыс. рублей, рассказывает Виктор Красилов.

Между тем, магазинчик обязали платить продавцу 21,5 тыс. рублей.

«Плюс налоги, плюс доставка, плюс электроэнергия. И плюс уголь, который подорожал в этом году на 30%. Этот магазин и раньше нам давал 150−170 тыс. рублей убытков в год. Но мы его держим. А таких магазинов у потребкооперации края 200. Я не пугаю, но мы их закроем, я официально заявляю», — возмущался председатель крайпотребсоюза.

Сельский магазин. altapress.ru

Доходы

О том, что минимальная зарплата на предприятиях реального сектора экономики должна быть не менее 16,6 тыс. рублей, в ноябре 2021 года договорились правительство края, профсоюзы и объединения работодателей. А с учетом коэффициентов за особые климатические условия — не менее 21,5 тыс.

Это означало заметный рост минимальных зарплат: плюс 28%. Однако Виктор Красилов говорит: по размеру «минималки» Алтайский край вошел в пятерку — после Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Кузбасса.

«Разве доходы в Алтайском крае больше, чем в других регионах»? — недоумевает он. И не платить установленную соглашением зарплату магазины не могут: исполнение проверят.

Сельский магазин. altapress.ru

Затраты

Виктор Красилов напомнил о недавнем решении властей повысить цену на уголь, закупаемый по госконтрактам, на 21,4%. Населению власти обещают компенсировать все, что положено. Но малому бизнесу повышение цен на уголь никто не компенсирует.

«Наша пекарня в Чарышском районе уже в этом сезоне покупала уголь по 6,5 тыс. рублей за тонну. А цена на хлеб не поднималась. Мы когда открывали малые пекарни, дизтопливо стоило 6 рублей. Сейчас 55. Рост в 10 раз. Нам как быть?» — спрашивал председатель крайпотребсоюза.

«Мне 75 лет, я помню участников Куликовской битвы, — пошутил он. — Но в советское время доставка товаров в дальние села компенсировалась государством», — сказал он.

Губернатор Виктор Томенко и руководитель крайпотребсоюза Виктор Красилов. Пресс-служба губернатора Алтайского края.

При этом в ряде регионов затраты на доставку товаров в отдаленные (с 11-го километра от райцентра) села уже субсидируют. Например, Новосибирская область: субсидии там получает и потребкооперация, и «ОООшки», и индивидуальные предприниматели.

И местные чиновники так прямо и заявляют: «Магазины входят в число жизненно необходимых объектов для любого села».

Поддержка

Тему помощи бизнесу в отдаленных и малочисленных селах Красилов поднимает не первый раз.

«Почти 1 млрд рублей расходуется у нас на поддержку малого и среднего предпринимательства. А мы три года с вами не можем решить вопрос о поддержке малого бизнеса в малых селах — там, где один магазин. Это такие затраты что ли»? — сказал он.

При этом в прошлом году на гранты для сельской торговли — на закупку оборудования — краевой бюджет предусмотрел 30 млн рублей. А освоили лишь 2,5 млн. Мера оказалась невостребованной.

«Не будет маленький сельский магазин, расположенный дальше 11 километров от райцентра, приобретать массово оборудование, им продержаться надо», — предложил объяснение Андрей Осипов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае.

Сельский магазин. Анна Зайкова

Позиция

Идею смягчить требования по минимальной зарплате для сельского бизнеса, надо сказать, на конгрессе не поддержали — МРОТ установлен, и поменять тут что-либо невозможно. А вот другие варианты поддержки торговли в малочисленных селах Андрей Осипов счел своевременными.

«Вот Солонешенский район: там 35 сел численностью меньше 100 человек!.. Тема „ушла школа — закрылось село“ уже не актуальна — у нас со школьными автобусами все в порядке. А вот когда уйдет последний магазин — села не будет, это точно. Особенно в таких малых селах», — сказал Осипов.

Андрей Осипов , уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае , Анна Зайкова.

В итоге бизнес-омбудсмен предложил создать рабочую группу и найти законный механизм поддержки сельских магазинов.

Правда, в том, что надо поддерживать из бюджета индивидуальных предпринимателей, владеющих такими магазинами, бизнес-омбудсмен все же сомневается.

В том числе — потому, что за расходованием бюджетных средств бдительно наблюдают правоохранители. «Тема господдержки чревата еще и тем, что потом люди в погонах будут выводись народ прямо из зала конгресса», — сказал он.

И это тот фактор, который не стоит недооценивать.

Какую поддержку могут получить алтайские предприниматели уже сегодня. Altapress.ru Какую поддержку могут получить алтайские предприниматели уже сегодня. Altapress.ru Какую поддержку могут получить алтайские предприниматели уже сегодня. Altapress.ru

Справка

VIII конгресс предпринимательских объединений Алтайского края проходит в регионе с 16 мая.

На конгрессе рассказывают о поддержке, которую уже сегодня могут получить представители малого и среднего бизнеса, и собирают предложения со стороны предпринимателей, как повысить устойчивость и сохранить бизнес в условиях антироссийских санкций.