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Экономика

Не только гречка и маски. В России появился еще один дефицитный товар

В России появился еще один дефицитный товар — тепловизор стоимостью до 500 тысяч рублей. Об этом сообщил первый вице-президент общественной организации «Российский союз инженеров» Иван Андриевский, пишет lenta.ru.

Тепловизор.
Тепловизор.
Анна Зайкова

Андриевский объяснил, что объем тепловизоров на рынке недостаточный. Его количество не рассчитано на такую угрозу и такую пандемию заболевания, как сейчас. «Можно точно сказать, что на всех желающих тепловизоров не хватит», — говорит эксперт.

По словам инженера, сейчас тепловизоры закупают компании по всей России. Высокоточный тепловизор предназначен для дистанционного определения температуры у людей и предметов, находящихся рядом с ним. Это товар стратегического значения. «Желательно, чтобы государство из продажи реквизировало их и раздавало по целевому назначению, чтобы принести максимальную пользу», — отметил он.

В связи с пандемией коронавируса в России возник дефицит некоторых товаров. В первую очередь, это медицинские маски, антисептики, крупы, туалетная бумага. Некоторые эксперты предсказывают также дефицит презервативов.Уже появились спекулянты и мошенники.

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