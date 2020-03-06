Презервативы стали дефицитом в некоторых странах

Новый способ предохранения от коронавируса придумали в Австралии и Сингапуре, из-за чего презервативы там стали дефицитом, пишет fr.yahoo.

Цены на обычные антисептики везде взлетели, но кроме того этого товара уже не хватает.

Тогда жители двух стран сообразили, что латексными изделиями можно защищать пальцы при нажатии на кнопку лифта или в других подобных случаях, пишет bfm.ru.

Что привело к дефициту этих изделий. Между тем в аптеках, магазинах и на онлайн-площадках в России зафиксирован ажиотажный спрос на антисептики.

Резкий рост продаж происходит на фоне новостей о распространении коронавируса Covid-2019.

По мнению экспертов издания, «рост спроса на антисептики может быть связан с рекомендациями российских властей соблюдать усиленные меры предосторожности и уделять особое внимание правилам гигиены».

Ранее российское правительство запретило вывозить из страны медицинские маски.

Меры распространяются на маски, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, защитные респираторы и очки, бахилы и ряд других изделий.

Запрет действует до 1 июня, следует из документа, опубликованном на сайте кабмина.