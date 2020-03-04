Российское правительство запретило вывозить из страны медицинские маски

Меры распространяются на маски, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, защитные респираторы и очки, бахилы и ряд других изделий.

Запрет не касается гуманитарной помощи, а также вывоза гражданами для личного пользования одноразовых товаров, пишет rt.com.

Запрет действует до 1 июня, следует из документа, опубликованном на сайте кабмина.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала видео с наглядным объяснением, когда и как применять медицинские маски, чтобы не заразиться коронавирусом.

Как правильно носить маску

Перед тем как надеть маску, руки нужно помыть водой с мылом или протереть антисептиком. Маска должна зарывать рот, нос и подбородок, сидеть на лице плотно. Нельзя касаться маски, когда вы используете ее. Когда снимаете маску, держитесь за завязки, не касайтесь ее передней части. В противном случае обязательно вымойте руки водой с мылом или обработайте их антисептиком.

Маску нужно заменить на новую, если она стала влажной. Второй раз одноразовые маски использовать нельзя — их нужно выбрасывать в корзину, которую следует плотно закрыть.