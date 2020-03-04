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Здоровье

Российское правительство запретило вывозить из страны медицинские маски

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.

Эпидемия. Маска
Эпидемия. Маска
СС0

Меры распространяются на маски, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, защитные респираторы и очки, бахилы и ряд других изделий.

Запрет не касается гуманитарной помощи, а также вывоза гражданами для личного пользования одноразовых товаров, пишет rt.com.

Запрет действует до 1 июня, следует из документа, опубликованном на сайте кабмина.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала видео с наглядным объяснением, когда и как применять медицинские маски, чтобы не заразиться коронавирусом.

Как правильно носить маску

Перед тем как надеть маску, руки нужно помыть водой с мылом или протереть антисептиком. Маска должна зарывать рот, нос и подбородок, сидеть на лице плотно. Нельзя касаться маски, когда вы используете ее. Когда снимаете маску, держитесь за завязки, не касайтесь ее передней части. В противном случае обязательно вымойте руки водой с мылом или обработайте их антисептиком.

Маску нужно заменить на новую, если она стала влажной. Второй раз одноразовые маски использовать нельзя — их нужно выбрасывать в корзину, которую следует плотно закрыть.

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