ВОЗ показала, как маски могут защитить от коронавируса

Когда носить маску
ВОЗ рекомендует носить медицинскую маску только при уходе за человеком, который может быть инфицирован коронавирусом 2019-nCoV. Также следует надевать ее, если вы чихаете или кашляете. Однако важно знать, что маски эффективны только в сочетании с частым мытьем рук с мылом или их обработкой антисептиками.
Как правильно носить маску
Перед тем как надеть маску, руки нужно помыть водой с мылом или протереть антисептиком. Маска должна зарывать рот, нос и подбородок, сидеть на лице плотно. Нельзя касаться маски, когда вы используете ее. Когда снимаете маску, держитесь за завязки, не касайтесь ее передней части. В противном случае обязательно вымойте руки водой с мылом или обработайте их антисептиком.
Маску нужно заменить на новую, если она стала влажной. Второй раз одноразовые маски использовать нельзя — их нужно выбрасывать в корзину, которую следует плотно закрыть.
Ранее Министерство здравоохранения России и Роспотребнадзор опубликовали 10 элементарных правил профилактики, которые необходимо соблюдать, чтобы не заболеть коронавирусом.