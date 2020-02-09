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Здоровье

ВОЗ показала, как маски могут защитить от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения опубликовала два видео с наглядным объяснением, когда и как применять медицинские маски, чтобы не заразиться коронавирусом. Об этом пишет medportal.ru.

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
unsplash.com

Когда носить маску

ВОЗ рекомендует носить медицинскую маску только при уходе за человеком, который может быть инфицирован коронавирусом 2019-nCoV. Также следует надевать ее, если вы чихаете или кашляете. Однако важно знать, что маски эффективны только в сочетании с частым мытьем рук с мылом или их обработкой антисептиками.

Как правильно носить маску

Перед тем как надеть маску, руки нужно помыть водой с мылом или протереть антисептиком. Маска должна зарывать рот, нос и подбородок, сидеть на лице плотно. Нельзя касаться маски, когда вы используете ее. Когда снимаете маску, держитесь за завязки, не касайтесь ее передней части. В противном случае обязательно вымойте руки водой с мылом или обработайте их антисептиком.

Маску нужно заменить на новую, если она стала влажной. Второй раз одноразовые маски использовать нельзя — их нужно выбрасывать в корзину, которую следует плотно закрыть.

Ранее Министерство здравоохранения России и Роспотребнадзор опубликовали 10 элементарных правил профилактики, которые необходимо соблюдать, чтобы не заболеть коронавирусом.

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