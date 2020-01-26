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Здоровье

Россиянам рассказали, как можно уберечься от китайского коронавируса

Министерство здравоохранения России и Роспотребнадзор опубликовали 10 элементарных правил профилактики, которые необходимо соблюдать, чтобы не заболеть коронавирусом. По данным на 26 января, в Китае от него скончались уже более 40 человек, а местные врачи все еще не нашли эффективного лекарства.

Швеи предприятия "Алтаймедтехника" шьют "экономичные" маски от гриппа.
Швеи предприятия "Алтаймедтехника" шьют "экономичные" маски от гриппа.
Олег Богданов

Вирус может распространяться слишком быстро — поэтому правила необходимо соблюдать при посещении не только Китая, но и других азиатских стран.

  1. При планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию.
  2. Не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты.
  3. Употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду.
  4. Не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных.
  5. Использовать элементарные средства защиты органов дыхания — маски.
  6. Мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.
  7. При первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;
  8. При обращении за медицинской помощью на территории России информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в Китае или других странах.
  9. Заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.
  10. Помните, что своевременная диагностика является одним из важнейших мероприятий при возникновении угрозы появления и распространения нового коронавируса на территории России.

Ранее отказаться от поездок в Китай на неопределенный период рекомендовал россиянам и Ростуризм.

Как пишет ТАСС, коронавирусы впервые были открыты в 1960-х годах и получили свое название из-за ворсинок на оболочке, которые по форме напоминают солнечную корону во время затмения. Они являются причиной респираторных инфекций. От обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома — как у человека, так и у животных.

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