Россиянам рассказали, как можно уберечься от китайского коронавируса

Министерство здравоохранения России и Роспотребнадзор опубликовали 10 элементарных правил профилактики, которые необходимо соблюдать, чтобы не заболеть коронавирусом. По данным на 26 января, в Китае от него скончались уже более 40 человек, а местные врачи все еще не нашли эффективного лекарства.

Вирус может распространяться слишком быстро — поэтому правила необходимо соблюдать при посещении не только Китая, но и других азиатских стран.

При планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию. Не посещать рынки , где продаются животные , морепродукты. Употреблять только термически обработанную пищу , бутилированную воду. Не посещать зоопарки , культурно-массовые мероприятия с привлечением животных. Использовать элементарные средства защиты органов дыхания — маски. Мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи. При первых признаках заболевания , обращаться за медицинской помощью в лечебные организации , не допускать самолечения; При обращении за медицинской помощью на территории России информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в Китае или других странах. Заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации. Помните , что своевременная диагностика является одним из важнейших мероприятий при возникновении угрозы появления и распространения нового коронавируса на территории России.

Ранее отказаться от поездок в Китай на неопределенный период рекомендовал россиянам и Ростуризм.

Как пишет ТАСС, коронавирусы впервые были открыты в 1960-х годах и получили свое название из-за ворсинок на оболочке, которые по форме напоминают солнечную корону во время затмения. Они являются причиной респираторных инфекций. От обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома — как у человека, так и у животных.