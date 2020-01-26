Россиянам рассказали, как можно уберечься от китайского коронавируса

Вирус может распространяться слишком быстро — поэтому правила необходимо соблюдать при посещении не только Китая, но и других азиатских стран.
- При планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию.
- Не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты.
- Употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду.
- Не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных.
- Использовать элементарные средства защиты органов дыхания — маски.
- Мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи.
- При первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;
- При обращении за медицинской помощью на территории России информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в Китае или других странах.
- Заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации.
- Помните, что своевременная диагностика является одним из важнейших мероприятий при возникновении угрозы появления и распространения нового коронавируса на территории России.
Ранее отказаться от поездок в Китай на неопределенный период рекомендовал россиянам и Ростуризм.
Как пишет ТАСС, коронавирусы впервые были открыты в 1960-х годах и получили свое название из-за ворсинок на оболочке, которые по форме напоминают солнечную корону во время затмения. Они являются причиной респираторных инфекций. От обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома — как у человека, так и у животных.