В России наблюдается ажиотажный спрос на антисептики

В аптеках, магазинах и на онлайн-площадках в России зафиксирован ажиотажный спрос на антисептики.

Резкий рост продаж происходит на фоне новостей о распространении коронавируса Covid-2019, пишут «Ведомости».

Ко второй половине 4 марта существенная часть ассортимента антисептиков на некоторых онлайн-площадках отсутствовала, а где-то товаров из этого ассортимента не было вовсе.

За январь-февраль продажи геля-антисептика в некоторых аптеках выросли почти в четыре раза, выручка от салфеток увеличилась почти в два раза, а от дезинфицирующих спреев — почти в пять раз, пишет bfm.ru.

По мнению экспертов издания, «рост спроса на антисептики может быть связан с рекомендациями российских властей соблюдать усиленные меры предосторожности и уделять особое внимание правилам гигиены».

Ранее российское правительство запретило вывозить из страны медицинские маски.

Меры распространяются на маски, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства, защитные респираторы и очки, бахилы и ряд других изделий.

Запрет действует до 1 июня, следует из документа, опубликованном на сайте кабмина.