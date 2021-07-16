Негосударственные пенсионные фонды выплатили почти миллиард рублей умершим клиентам

Причина — постоянные переплаты пенсий покойникам. Только за 2019 год фонды перевели на счета умерших людей почти 900 млн рублей, в 2020 году пенсионные выплаты составили 70 млн рублей.

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) включили в реестр организаций, которые имеют доступ к сведениям о смерти, пишет «Царьград». Однако выплаты умершим продолжились.

«Конечно, это и проблема пенсионной реформы, которая, ну, скажем так, абсолютно неудачная, как мы все знаем, неудачная во всех смыслах. И все эти накопительные части, которые нам обещали, которые потом отменяли, замораживали и прочее. Все эти игры с негосударственными пенсионными фондами. Разумеется, законодатели и те, кто выстраивают структуру, должны были предусмотреть качественно и, в том числе, ту неразбериху, которая произошла в системе НПФ», — уверен председатель Комитета по налогам Московского отделения «Опоры России» Сергей Зеленов.

По его словам, это говорит просто о том, что экономика — это не поле для экспериментов: «Мы поиграли в пенсионную реформу, получили кучу проблем, получили кучу негатива. Это говорит о том, что пенсионная реформа была сделана непрофессионалами с абсолютно непонятной мотивацией».

Вернуть выплаченные деньги практически невозможно, пояснил Зеленов. Если наследники успели снять их со счета умершего, то фондам придется идти в суд. Если же родственники не снимали деньги, то они возвращаются в доход государства.

Фактически мы видим самый настоящий грабеж, говорит эксперт. Причем на государственном уровне, пишет om1.ru.

«На мой взгляд, это следствие грабительского характера пенсионной реформы. Когда участники привыкают, по сути дела, грабить людей, явно недоплачивая пенсии, когда участники пенсионной реформы привыкают, что свои агентские, свою комиссию, как она там называется, они получат в любом случае, и неважно, что происходит с пенсионным вкладом граждан», — добавил экономист Михаил Делягин.

Пенсия , старость. Михаил Хаустов

Реформа

Между тем Центробанк и ведущие негосударственные пенсионные фонды (НПФ) подготовили новую пенсионную реформу, после которой накопления станут частными.

Реформа предполагает трансформацию пенсионных накоплений в систему негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Сейчас концепцию подготавливают для презентации министру финансов Антону Силуанову.

ЦБ выступает за решение «вопроса с обязательным пенсионным страхованием» (ОПС), чтобы эту «квазигосударственную систему трансформировать в негосударственное пенсионное обеспечение».

НПФ же соглашаются с тем, что нужно переводить ОПС в стандартизированную пенсионную схему по НПО.