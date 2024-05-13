Неочевидная выгода. Банкиры и страховщики оценили слабые места агрострахования в Алтайском крае

«Не столь оптимистичная», — так оценивают ситуацию в Алтайском крае с агрострахованием участники рынка. Это с учетом того, что регион по итогам прошлого года занял третье место в Сибири по застрахованной посевной площади, достигнув объема премий в 93 млн рублей. Почему агрострахование в регионе тормозится, рассказали эксперты, вошедшие в состав реализуемого Центральным Банком России проекта по поиску барьеров в агростраховании. В анализ включен и Алтайский край.

Замедленный рост

Согласно приведенным экономическим отделом Алтайского отделения ЦБ РФ данным, в регионе интерес АПК к агрострахованию растет последние пять лет. Но рост обусловлен в основном страхованием на условиях господдержки. В отличие от положительной динамики, которую эксперты отмечают в животноводческой сфере (охват составил 26% при среднем значении по Сибирскому федеральному округу 38%, а по России в 43%), в растениеводстве ситуация менее оптимистичная.

«В 2023 году застрахованная посевная площадь в Алтайском крае составила 257 тысяч га (охват 5%), что больше чем в 2022 году, но значительно меньше, чем в других регионах. Для сравнения, по СФО -14%, а по России – 15%», — приводит данные начальник экономического отдела Алтайского отделения ЦБ РФ Светлана Шишкина.

Зерно, пшеница. Анна Зайкова

Она напоминает, что с 2022 года наряду с мультирисковым страхованием действует программа страхования от чрезвычайных ситуаций. В первом случае перечень предусмотренных рисков шире, чем в страховании от ЧС, в то же время дороже и стоимость полиса, но размер возможных выплат выше. Обе программы предусматривают государственную поддержку путем возмещения до 70% от страховой премии.

«Успех в сельском хозяйстве во многом зависит от природных и климатических характеристик, - отметил управляющий Отделением Барнаул Банка России Андрей Иванов. - В последние шесть-семь лет опасные природные явления фиксировались в три раза чаще, чем в предыдущие десятилетия. Относительно недавно аграрии после природных бедствий получали адресную помощь непосредственно из федерального бюджета, сейчас государство перешло к организации системы страхования сельскохозяйственных рисков».

Факт Рекордсменом по агрострахованию в СФО в 2023 году стала Омская область. Здесь застраховано 1117 тыс. га, охват составил 38%. на втором месте – Красноярский край (320 тыс. га, 21%).

Коровы. Скот. unsplash.com

Трудоемкий процесс

В поисках преодоления барьеров в агростраховании эксперты проекта ЦентроБанка обозначили ряд проблемных моментов:

Высокие тарифы и неочевидность выгод без господдержки. Часть опрошенных руководителей сельхозпредприятий сообщили, что ранее страховали урожай, но после повышения тарифов отказались, так как это, по их мнению, стало невыгодно. Это подтверждают и расчеты страховых компаний — без господдержки (а это 50% стоимости полиса по мультириску) сельхозпроизводители редко заключают договоры.

Недостаточная информированность сельхозпроизводителей об условиях агрострахования. Аграрии владеют устаревшими сведениями и не знают, как влияет механизм на размер субсидирования.

Трудоемкий процесс сбора документов. Основная проблема, учитывая сжатые сроки, не столько в самих документах, сколько в отсутствии оперативного доступа к ним как у страховых компаний, так и у аграриев.

Цифры 159 – количество заключенных договоров агрострахования 257 тыс. га – застрахованная площадь 166 голов сельскохозяйственных животных застраховано 115 млн рублей – объем страховых премий, в том числе: 93 млн – объем премий от страхования урожая с господдержкой

14 млн – объем премий от страхования животных с госпоодержкой 26 место занимает Алтайский край по объему страховых премий в России 3 место занимает регион по объему премий среди регионов СФО. По данным за 2023 год.

Подсолнухи. Pixabay.com.

И кнутом, и пряником

По мнению участников проекта, переломить ситуацию можно за счет введения обязательного агрострахования в отдельных территориях, например, в зонах рискованного земледелия. Этот вопрос уже обсуждается Правительством РФ и, возможно, в ряде регионов России эта мера будет реализована.

Также эксперты предлагают предоставлять дополнительные преимущества застрахованным предприятиям, например, в виде иных видов поддержки. Так, в рамках погектарной субсидии федеральным Минсельхозом предусмотрен повышающий коэффициент (1,2) для застрахованных сельхозпредприятий. Незастрахованные хозяйства с 2024 года получают погектарную субсидию с понижающим коэффициентом 0,5.

Упростить сам процесс агрострахования, по мнению аналитиков, можно благодаря переходу на цифровые платформы, чтобы аграрии могли оформлять договоры в режиме онлайн, а также благодаря обеспечению оперативного доступа аграриев и страховщиков к информации, необходимой для заключения договоров.

Значимым преимуществом в сборе доказательной базы в случае наступления страхового случая станет увеличение числа цифровых метеопостов. О том, как это направление реализуется в Алтайском крае, читайте в ближайших публикациях «СК».

Застрахованная площадь Алтайского края, тыс. га: 2020 год – 370 2021 год – 324 2022 год – 203 2023 год – 257.

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