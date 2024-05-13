Неочевидная выгода. Банкиры и страховщики оценили слабые места агрострахования в Алтайском крае

Замедленный рост
Согласно приведенным экономическим отделом Алтайского отделения ЦБ РФ данным, в регионе интерес АПК к агрострахованию растет последние пять лет. Но рост обусловлен в основном страхованием на условиях господдержки. В отличие от положительной динамики, которую эксперты отмечают в животноводческой сфере (охват составил 26% при среднем значении по Сибирскому федеральному округу 38%, а по России в 43%), в растениеводстве ситуация менее оптимистичная.
«В 2023 году застрахованная посевная площадь в Алтайском крае составила 257 тысяч га (охват 5%), что больше чем в 2022 году, но значительно меньше, чем в других регионах. Для сравнения, по СФО -14%, а по России – 15%», — приводит данные начальник экономического отдела Алтайского отделения ЦБ РФ Светлана Шишкина.
Она напоминает, что с 2022 года наряду с мультирисковым страхованием действует программа страхования от чрезвычайных ситуаций. В первом случае перечень предусмотренных рисков шире, чем в страховании от ЧС, в то же время дороже и стоимость полиса, но размер возможных выплат выше. Обе программы предусматривают государственную поддержку путем возмещения до 70% от страховой премии.
«Успех в сельском хозяйстве во многом зависит от природных и климатических характеристик, - отметил управляющий Отделением Барнаул Банка России Андрей Иванов. - В последние шесть-семь лет опасные природные явления фиксировались в три раза чаще, чем в предыдущие десятилетия. Относительно недавно аграрии после природных бедствий получали адресную помощь непосредственно из федерального бюджета, сейчас государство перешло к организации системы страхования сельскохозяйственных рисков».
Факт
Рекордсменом по агрострахованию в СФО в 2023 году стала Омская область. Здесь застраховано 1117 тыс. га, охват составил 38%. на втором месте – Красноярский край (320 тыс. га, 21%).
Трудоемкий процесс
В поисках преодоления барьеров в агростраховании эксперты проекта ЦентроБанка обозначили ряд проблемных моментов:
Высокие тарифы и неочевидность выгод без господдержки. Часть опрошенных руководителей сельхозпредприятий сообщили, что ранее страховали урожай, но после повышения тарифов отказались, так как это, по их мнению, стало невыгодно. Это подтверждают и расчеты страховых компаний — без господдержки (а это 50% стоимости полиса по мультириску) сельхозпроизводители редко заключают договоры.
Недостаточная информированность сельхозпроизводителей об условиях агрострахования. Аграрии владеют устаревшими сведениями и не знают, как влияет механизм на размер субсидирования.
Трудоемкий процесс сбора документов. Основная проблема, учитывая сжатые сроки, не столько в самих документах, сколько в отсутствии оперативного доступа к ним как у страховых компаний, так и у аграриев.
Цифры
159 – количество заключенных договоров агрострахования
257 тыс. га – застрахованная площадь
166 голов сельскохозяйственных животных застраховано
115 млн рублей – объем страховых премий, в том числе:
- 93 млн – объем премий от страхования урожая с господдержкой
- 14 млн – объем премий от страхования животных с госпоодержкой
26 место занимает Алтайский край по объему страховых премий в России
3 место занимает регион по объему премий среди регионов СФО.
По данным за 2023 год.
И кнутом, и пряником
По мнению участников проекта, переломить ситуацию можно за счет введения обязательного агрострахования в отдельных территориях, например, в зонах рискованного земледелия. Этот вопрос уже обсуждается Правительством РФ и, возможно, в ряде регионов России эта мера будет реализована.
Также эксперты предлагают предоставлять дополнительные преимущества застрахованным предприятиям, например, в виде иных видов поддержки. Так, в рамках погектарной субсидии федеральным Минсельхозом предусмотрен повышающий коэффициент (1,2) для застрахованных сельхозпредприятий. Незастрахованные хозяйства с 2024 года получают погектарную субсидию с понижающим коэффициентом 0,5.
Упростить сам процесс агрострахования, по мнению аналитиков, можно благодаря переходу на цифровые платформы, чтобы аграрии могли оформлять договоры в режиме онлайн, а также благодаря обеспечению оперативного доступа аграриев и страховщиков к информации, необходимой для заключения договоров.
Значимым преимуществом в сборе доказательной базы в случае наступления страхового случая станет увеличение числа цифровых метеопостов. О том, как это направление реализуется в Алтайском крае, читайте в ближайших публикациях «СК».
Застрахованная площадь Алтайского края, тыс. га:
2020 год – 370
2021 год – 324
2022 год – 203
2023 год – 257.
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