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Экономика

Неожиданное решение: в новогоднюю ночь отменены нормативы утилизации упаковки для бизнеса

31 декабря вице-премьер РФ Виктория Абрамченко подписала постановление об отмене обязательной ответственности производителей товаров и продуктов утилизировать упаковку. Документ размещен на сайте правительства.

Свалка на пути к школе №55 в Барнауле.
Свалка на пути к школе №55 в Барнауле.
пресс-служба ОНФ

В правительстве озаботились тем, что в России растет мусорная проблема, где основную долю составляет как раз выбрасываемая упаковка товаров. По идее платить за ее утилизацию прямым или косвенным образом должны производители и население.

Однако на деле выяснилось, что сейчас россияне платят мусорным региональным оператором около 190 млрд рублей в год, а производители — только 3 млрд.

Поэтому в правительстве РФ сначала решили поднять норматив по утилизации упаковки для бизнеса. Но 21 декабря прошло заседание Виктории Абрамченко с руководителями 40 отраслевых ассоциаций, на котором бизнес четко дал понять, что повышение норматива обернется ростом цен.

Свалка под Челябинском.
Свалка под Челябинском.
Открытые источники.

Поэтому власти приняли решение вообще отказаться от норматива, но сохранить ответственность производителей товаров и продуктов за утилизацию упаковки.

Вместо нормативов будет разработана новая Концепция ответственности производителей (КОП). В правительстве намерены создать систему, стимулирующую компании утилизировать упаковку. Скорее всего, ее внедрение придется на 2022 год.

Предполагается, что «предприниматели смогут реализовать ответственность самостоятельно — путем заключения договора с утилизатором или через утилизацию на своих мощностях. Иначе нужно оплатить экологический сбор», разъяснили в правительстве.

Напомним, что в конце 2020 года прокуратура Алтайского края нашла массу нарушений в работе региональных мусорных операторов.

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