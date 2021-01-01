Неожиданное решение: в новогоднюю ночь отменены нормативы утилизации упаковки для бизнеса

В правительстве озаботились тем, что в России растет мусорная проблема, где основную долю составляет как раз выбрасываемая упаковка товаров. По идее платить за ее утилизацию прямым или косвенным образом должны производители и население.
Однако на деле выяснилось, что сейчас россияне платят мусорным региональным оператором около 190 млрд рублей в год, а производители — только 3 млрд.
Поэтому в правительстве РФ сначала решили поднять норматив по утилизации упаковки для бизнеса. Но 21 декабря прошло заседание Виктории Абрамченко с руководителями 40 отраслевых ассоциаций, на котором бизнес четко дал понять, что повышение норматива обернется ростом цен.
Поэтому власти приняли решение вообще отказаться от норматива, но сохранить ответственность производителей товаров и продуктов за утилизацию упаковки.
Вместо нормативов будет разработана новая Концепция ответственности производителей (КОП). В правительстве намерены создать систему, стимулирующую компании утилизировать упаковку. Скорее всего, ее внедрение придется на 2022 год.
Предполагается, что «предприниматели смогут реализовать ответственность самостоятельно — путем заключения договора с утилизатором или через утилизацию на своих мощностях. Иначе нужно оплатить экологический сбор», разъяснили в правительстве.
Напомним, что в конце 2020 года прокуратура Алтайского края нашла массу нарушений в работе региональных мусорных операторов.