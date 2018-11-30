Независимым АЗС разрешили поднять цены на бензин

Владельцы независимых АЗС получили право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний, рассказал РБК президент Российского топливного союза (объединяет владельцев независимых АЗС) Евгений Аркуша.

Ранее владельцы таких заправок и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добились изменения формулировки в условиях соглашения о заморозке цен на топливо.

В отличие от крупных нефтяных компаний у АЗС нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов. Кроме того, заправки крупных сетей обычно расположены в более удачных местах.

Вместе с тем, как говорит Аркуша, изначально «была допущена ошибка». В протоколе по итогам совещания указывалось, что независимые АЗС могут продавать топливо не более чем на 4% выше индикативной цены, под которой понимались мелкооптовые, а не розничные цены. Сейчас подготовлены разъяснения, устраняющие правовые неопределенности в трактовках протокола.

Независимые АЗС получают возможность увеличить маржу до 8−9% вместо прежних 4−5%, сказал изданию глава Независимого топливного союза (объединяет независимых трейдеров и владельцев) Павел Баженов, пишет mail.ru.

В среднем по России АЗС могут повысить цены на 3,49 руб. за литр бензина АИ-92 и на 3,59 руб. — за литр АИ-95.

В начале ноября крупнейшие нефтяники согласились снизить оптовые цены на бензин и дизельное топливо и удерживать их как минимум до начала 2019 года. Эти договоренности закреплены в соглашениях нефтяников с правительством.