Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 ноября 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика
96

Независимым АЗС разрешили поднять цены на бензин

Владельцы независимых АЗС получили право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний, рассказал РБК президент Российского топливного союза (объединяет владельцев независимых АЗС) Евгений Аркуша.

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru

Ранее владельцы таких заправок и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добились изменения формулировки в условиях соглашения о заморозке цен на топливо.

В отличие от крупных нефтяных компаний у АЗС нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов. Кроме того, заправки крупных сетей обычно расположены в более удачных местах.

Вместе с тем, как говорит Аркуша, изначально «была допущена ошибка». В протоколе по итогам совещания указывалось, что независимые АЗС могут продавать топливо не более чем на 4% выше индикативной цены, под которой понимались мелкооптовые, а не розничные цены. Сейчас подготовлены разъяснения, устраняющие правовые неопределенности в трактовках протокола.

Независимые АЗС получают возможность увеличить маржу до 8−9% вместо прежних 4−5%, сказал изданию глава Независимого топливного союза (объединяет независимых трейдеров и владельцев) Павел Баженов, пишет mail.ru.

В среднем по России АЗС могут повысить цены на 3,49 руб. за литр бензина АИ-92 и на 3,59 руб. — за литр АИ-95.

В начале ноября крупнейшие нефтяники согласились снизить оптовые цены на бензин и дизельное топливо и удерживать их как минимум до начала 2019 года. Эти договоренности закреплены в соглашениях нефтяников с правительством.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость