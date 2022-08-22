22 августа
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Экономика

Никогда такого не было, и вот опять: Алтайский край оказался внизу рейтинга высоких зарплат

Алтайский край расположился на 82-й строчке рейтинга регионов, в которых получают зарплату выше средней. Исследование представили специалисты РИА Рейтинг.

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA

Зарплату выше средней в Алтайском крае получают всего 11,5% работников. А более двух средних зарплат получает 1,7% человек.

Республика Алтай обогнала своего соседа и оказалась на 71-й позиции рейтинга. Там зарплату выше средней получают 15% работников.

Первое место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где труд 70% работников оплачивается выше среднего. После него идут Чукотский, Ненецкий, Ханты-Мансийский округа.

Ниже Алтайского края оказалась Ивановская область, там показатель не превышает 10%.

Ранее барнаульцы рассказали, что готовы согласиться на меньшую зарплату ради удаленки.

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